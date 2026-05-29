Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 102 statt 50 km/h durch die geschlossene Ortschaft

Iserlohn/ Menden (ots)

Die Polizei führte am Donnerstag Geschwindigkeitskontrollen in Iserlohn und Menden durch. Insgesamt passierten 895 Fahrzeuge die Messstellen. Die Beamten stellten zahlreiche Verstöße fest. Der Spitzenreiter war innerorts mit 102 statt 50 km/h unterwegs. Der Kontrolltag begann morgens in Iserlohn. In der Straße Im Wiesengrund überprüfte die Polizei von 6:35 bis 8:20 Uhr 166 Fahrzeuge in einer Tempo-30-Zone. Fünf Fahrer waren zu schnell unterwegs. Der Höchstwert lag bei 43 km/h für einen Pkw aus dem Märkischen Kreis (MK).

Anschließend verlagerten die Beamten die Kontrollen nach Menden. Am Schwitter Weg wurden zwischen 10 und 11:55 Uhr 272 Fahrzeuge gemessen. Hier folgten 40 Verwarngelder und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Ein Pkw (MK) war mit 52 km/h statt der erlaubten 30 km/h unterwegs. In der "Wilhelmstraße" zeigte sich zwischen 12 Uhr und 13 Uhr ein ähnliches Bild: Bei 151 gemessenen Fahrzeugen gab es sechs Verwarnungen und eine Anzeige. Auch hier lag die Höchstgeschwindigkeit eines Pkw (MK) bei 52 km/h in einer 30er-Zone.

Am späten Nachmittag stand das Messfahrzeug an der Spessartstraße. Zwischen 16:50 und18:30 Uhr kontrollierte die Polizei 158 Fahrzeuge. Die Bilanz: 26 Verwarngelder und zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Ein Pkw mit Dortmunder Kennzeichen (DO) passierte die Messstelle mit 56 km/h bei erlaubten 30 km/h. Am Abend folgten Messungen in Menden-Lendringsen. In der Schulstraße verlief die Kontrolle zwischen 18:55 und 20:20 Uhr verhältnismäßig ruhig. Von 43 Fahrzeugen hielten sich die meisten an die Vorgaben, es blieb bei sieben Verwarnungen. Die Spitze lag bei 47 km/h im Tempo-30-Bereich.

Der negative Höhepunkt des Kontrolltages zeichnete sich ab 20:40 Uhr am Bieberkamp ab. Bis 22:30 Uhr passierten nur 65 Fahrzeuge die Messstelle, das Ergebnis war jedoch erschreckend. Die Beamten verhängten 14 Verwarngelder, schrieben acht Ordnungswidrigkeitenanzeigen und leiteten drei Fahrverbote ein. Ein Pkw-Fahrer (MK) raste mit 102 km/h durch die geschlossene Ortschaft, wo eigentlich nur 50 km/h erlaubt sind. Daraus ergibt sich nach Abzug der Toleranz laut Bußgeldkatalog ein Bußgeld in Höhe von mindestens 400 Euro zuzüglich Verwaltungsgebühren. Außerdem gibt es zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Die Polizei betont, dass überhöhte Geschwindigkeit nach wie vor zu den Hauptunfallursachen gehört, und kündigt weitere Kontrollen im Kreisgebiet an.

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