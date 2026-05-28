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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallverursacher flüchtet mit auffälligem Lkw - Zeugen gesucht!

Iserlohn (ots)

Die Polizei Iserlohn sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden, die sich am Mittwochnachmittag ereignet hat. Unfallzeit: Mittwoch, 27.05.2026, um 14:45 Uhr Unfallort: 58636 Iserlohn, Kreuzungsbereich Westfalenstraße / Im Wiesengrund Sachschaden: ca. 5.000 Euro (keine Verletzten) Unfallhergang Zum Unfallzeitpunkt bog ein Lkw von der Westfalenstraße nach links in die Straße "Im Wiesengrund" ab. Dabei touchierte er mit der hinteren rechten Fahrzeugecke die hintere Seitentür eines entgegenkommenden Pkw, dessen Fahrerin aus Richtung Friedrichstraße in Richtung Hemer unterwegs war. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der gesuchte Lkw ist aufgrund seiner Gestaltung sehr auffällig: Heck: Führte einen Mitnahmestapler mit sich. Plane: Bedruckt mit einem Emblem des FC Bayern München sowie einem Abbild des Torwarts Manuel Neuer.

Hinweise gesucht

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zu dem auffälligen Lkw und dessen Fahrer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371 / 9199-0 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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