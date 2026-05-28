Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Cabrio geplündert
Lüdenscheid (ots)
Von Dienstag auf Mittwoch plünderten Unbekannte ein Cabrio an der Friedrichstraße. Zwischen 23.30-8.30 Uhr zerschnitten sie dabei das Dach des BMWs. So wurden unter anderem das eingebaute Radio und ein Schlüssel entwendet. Die Polizei sucht Zeugen des Geschehens und bittet unter 0235190990 um Mithilfe. (lubo)
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