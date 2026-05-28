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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Cabrio geplündert

Lüdenscheid (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch plünderten Unbekannte ein Cabrio an der Friedrichstraße. Zwischen 23.30-8.30 Uhr zerschnitten sie dabei das Dach des BMWs. So wurden unter anderem das eingebaute Radio und ein Schlüssel entwendet. Die Polizei sucht Zeugen des Geschehens und bittet unter 0235190990 um Mithilfe. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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