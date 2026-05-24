Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Spinde in Freibad aufgebrochen

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Nachdem am vergangenen Samstag, den 23.05.2026, aufgrund des sonnigen Wetters offiziell die Freibad-Saison eröffnet werden konnte, kam es unmittelbar zum Diebstahl mehrerer Wertgegenstände in einem Freibad am Strandweg in Ludwigshafen. Der unbekannte Täter brach insgesamt drei Spinde auf und entwendete Wertsachen im Gesamtwert von etwa 2.600EUR.

Die Polizei weist darauf hin, dass teure Wertgegenstände bei einem Besuch im Freibad besser zuhause bleiben sollten. Oft verhindern auch die vermeintlich sicheren Spinde einen Diebstahl nicht. Zudem übernimmt das Schwimmbad in der Regel keinerlei Haftung

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