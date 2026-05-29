Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruchversuch
Lüdenscheid (ots)
Unbekannte versuchten gestern, zwischen 18 und 19.25 Uhr, die Tür zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Glatzer Straße aufzubrechen. Dies misslang. Es entstand Sachschaden an der Tür. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Wem ist gestern an der Glatzer Straße etwas verdächtiges aufgefallen? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)
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