POL-MK: Einbruchversuch

Iserlohn/ Menden (ots) - Die Polizei führte am Donnerstag Geschwindigkeitskontrollen in Iserlohn und Menden durch. Insgesamt passierten 895 Fahrzeuge die Messstellen. Die Beamten stellten zahlreiche Verstöße fest. Der Spitzenreiter war innerorts mit 102 statt 50 km/h unterwegs. Der Kontrolltag begann morgens in Iserlohn. In der Straße Im Wiesengrund überprüfte die Polizei von 6:35 bis 8:20 Uhr 166 Fahrzeuge in einer ...

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