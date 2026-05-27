Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Zigarettendieb erneut am Werk - Polizei ermittelt ++ junger Mann erpresst Handtasche - mit Motorroller geflüchtet ++ ... Präsenzmaßnahmen in der Innenstadt - Platzverweis durchgesetzt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 27.05.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - Zigarettendieb erneut am Werk - Polizei ermittelt

Nach einem Zigarettendieb fahndet und ermittelt die Polizei nach einem erneuten Diebstahl von diversen Tabakwaren in einem Geschäft in der Grapengießerstraße in den Mittagsstunden des 26.05.26. Ein Mann hatte sich gegen 13:00 Uhr von einer Mitarbeiterin am Tresen diverse Tabakwaren herausgeben lassen. Noch bevor die Mitarbeiterin die Zigaretten in die Kasse einscannen konnte, lenkte der Dieb die Frau ab, steckte die Tabakwaren in eine mitgebrachte Tasche und ergriff zu Fuß die Flucht. Es entstand ein Schaden von mehr als 700 Euro. Erste Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann verliefen ohne Erfolg; aktuell wertet die Polizei erneut das Videomaterial des Geschäfts aus.

Bereits am 25.05.26 (siehe Pressemitteilung v. 26.05.) war es zu einem ähnlichen Diebstahl in einer Tankstelle im Grasweg von insgesamt sieben Packungen Zigaretten gekommen.

Zu einem weiteren Diebstahl von vier Packungen Zigaretten kam es vermutlich durch den selben Täter in den späten Abendstunden des 26.05.26 in einer Tankstelle in der Hamburger Straße. Gegen 23:20 Uhr liess sich auch hier ein Unbekannter die Zigaretten aushändigen und ergriff dann die Flucht. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg/Tostedt - auf Parkplatz Pkws beschädigt - in Polizeigewahrsam genommen

Mehrere Seitenspiegel von geparkten Pkw beschädigte ein 32-Jähriger aus dem Raum Tostedt in den späten Nachmittagsstunden des 26.05.26 auf dem Gelände der Psychiatrischen Klinik Am Wienebütteler Weg. Nach einem Vorfall bei seinem Elternhaus in Tostedt wollte der Mann freiwillig im PKL aufgenommen werden. An der Klinik angekommen beschädigte der Mann gegen 17:30 Uhr insgesamt vier Fahrzeuge und musste in der Folge in Polizeigewahrsam genommen werden. Es entstand ein Sachschaden von gut mehr als 1.500 Euro. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg, OT. Neu Hagen - junger Mann erpresst Handtasche - mit Gegenstand geschlagen - mit Motorroller geflüchtet

Die Handtasche einer 29-Jährigen "raubte" ein unbekannter junger Mann in den frühen Morgenstunden des 27.05.26 in der Lübecker Straße. Der Mann ca. 17 bis 20 Jahre alt hatte die Frau gegen 04:40 Uhr angesprochen und sie aufgefordert ihr ihre Handtasche auszuhändigen. In der Folge schlug der Täter mehrfacht mit einem Stock auf den arm der jungen Frau, so dass diese ihrer Handtasche aushändigte. Der Täter flüchtete mit einem Motorroller unerkannt. Der Frau erlitt leichte Verletzungen. Der Täter, der auch einen schwarzen Motorradhelm trug, war ca. 180 cm groß, 17 bis 20 Jahre alt, schlank und sprach hochdeutsch. Er trug einen grauen Hoodie. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung.

Bereits gegen 00:20 Uhr war es in der Stöteroggestraße zu einem ähnlichen Vorkommnis gekommen. Dort wurden zwei junge Männer auf einem Motorroller beobachtet, die ebenfalls mit einem Stock hantierten. Als eine Passantin den Notruf wählte, ergriffen die jungen Männer die Flucht. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Westergellersen - ... die Polizei kontrolliert das Durchfahrtverbot

Das Durchfahrtverbot u.a. im Bollweg in Westergellersen kontrollierte die Polizei in den Vormittagsstunden des 26.05.26. Dabei kontrollierten die Beamten mehr als 30 Fahrzeuge; insgesamt verstießen fünf Fahrer gegen das Durchfahrtverbot.

Lüneburg - ... Präsenzmaßnahmen in der Innenstadt - Platzverweis durchgesetzt

Im Rahmen ihrer Präsenzmaßnahmen in der Lüneburger Innenstadt setzte die Polizei in der Nacht zum 27.05.26 ein temporäres Aufenthaltsverbot eines 36-Jährigen aus Scharnebeck im Bereich der "Abtspferdetränke/Auf dem Kauf" in Lüneburg durch. Der Mann hatte bereits am Abend ein temporäres Aufenthaltsverbot aufgrund seines störenden Verhaltens ausgesprochen bekommen. Einsatzkräfte trafen den 36-Jährigen gegen 03:00 Uhr in dem Bereich erneut an und setzten das Aufenthaltsverbot durch.

Bereits gegen 21:00 Uhr nahmen die Beamten bei der Abtspferdetränke einen betrunkenen 26-Jährigen (mit mehr drei Promille) auch aufgrund seines aggressiven Verhaltens zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam.

Neetze - Kollision bei Überholmanöver - leicht verletzt

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den späten Nachmittagsstunden des 26.05.26 auf der Landesstraße 221 - Lüneburger Landstraße. Ein 21 Jahre alter Fahrer eines Pkw Renault wollte gegen 17:40 Uhr einen vor ihm fahrenden Traktor Case überholen und bemerkte dabei zu spät, dass sich ein folgender Pkw Kia eines 25-Jährigen bereits im Überholvorgang befand. Der Renault-Fahrer brach das Manöver noch rechtzeitig ab, kollidierte jedoch mit dem Traktor. Es entstand ein Sachschaden von gut 7.000 Euro. Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldung

Uelzen

Uelzen - Diebstähle von Geldbörsen

Derzeit Unbekannte haben es am 26.05.2026 auf Geldbörsen abgesehen. Zwischen 10:25 Uhr und 10:45 Uhr entwendeten sie in einem Supermarkt in der Veerßer Straße die Geldbörse eines Mannes. Rund drei Stunden später kam es in einem weiteren Supermarkt in der Bahnhofstraße zu einem gleichgelagerten Delikt zum Nachteil eines Seniors. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!" Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Frau entwendet Ware im Kinderwagen

Eine 24 Jahre alte Frau wurde am 26.05.2026 bei einem Diebstahl von Nahrungsmitteln und Kosmetikartikeln festgestellt. Gegen 10:35 Uhr entwendete sie die Ware aus dem Supermarkt in der St.-Viti-Straße, indem sie diese in einem Kinderwagen versteckte. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes wurde seitens der Polizei weiteres Diebesgut aus einem Geschäft in unmittelbarer Nähe aufgefunden. Das Diebesgut im Wert von knapp 100 Euro verblieb vor Ort. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen OT Groß Liedern - Auffahrunfall - Verursacherin versucht zu flüchten

Am 26.05.2026 gegen 11:45 Uhr kam es auf der Salzwedeler Straße zu einem Auffahrunfall. Ein Renault Dacia Duster fuhr dabei auf einen Skoda Kodiaq auf. Im weiteren Verlauf versuchte die 57 Jahre alte Verursacherin sich unerlaubt vom Unfallort zu entfernen. Daran wurde sie von einem Zeugen und dem 49 Jahre alten Fahrer des Skoda gehindert. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Der 49-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Ebstorf - Geschwindigkeitsmessung - PKW ohne gültigen Versicherungsschutz

Am Nachmittag des 26.05.2026 führte die Polizeistation Erbstorf Am Westerholz eine Geschwindigkeitsmessung durch. Dabei wurden insgesamt sieben Verstöße geahndet. Zudem war eines der kontrollierten Fahrzeuge nicht mit einem erforderlichen Versicherungsschutz ausgestattet. Bei einem Kraftrad war die Betriebserlaubnis erloschen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

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