Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Motorradfahrer kollidiert mit Pkw - schwerstverletzt - mit Rettungshubschrauber in Spezialklinik geflogen ++ Garagenbrand ++ ... die Wasserschutzpolizei kontrolliert Jetskis und Sportboote

Lüneburg (ots)

Presse - 26.05.26 ++

Lüneburg

Amt Neuhaus, OT. Stiepelse - Motorradfahrer kollidiert mit Pkw - schwerstverletzt - mit Rettungshubschrauber in Spezialklinik geflogen

Schwerste Verletzungen erlitt ein 71 Jahre alter Motorradfahrer in den Nachmittagsstunden des 25.05.26 auf der Landesstraße 144 - Sumter Straße. Nach derzeitigen Ermittlungen war der Mann aus dem Landkreis Harburg gegen 15:15 Uhr aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gekommen und kollidiert dort frontal mit einem Pkw Opel Grandland eines 84-Jährigen. Der Honda-Fahrer wurde mit schwersten Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in einer Spezialklinik nach Hamburg geflogen. Der 84 Jahre alte Opelfahrer sowie seine 81 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen war die Landesstraße teilweise voll gesperrt.

Lüneburg - Imbisswagen aufgebrochen - Getränkedosen mitgenommen

Einen auf dem Parkplatz Vor dem Neuen Tore aufgestellten Imbisswagen brachen Unbekannte im Zeitraum vom 23. bis 25.05.26 auf. Dabei gelangten die Täter gewaltsam in den Imbisswagen und griffen sich mehrere Getränkedosen. Es entstand ein Schaden von mehr als 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - in Wohnung eingebrochen - nichts mitgenommen

In eine Erdgeschosswohnung in der Uelzener Straße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 22. bis 25.05.26 ein. Die Täter hatten ein rückwärtiges Küchenfenster aufgebrochen, waren in die Wohnung gelangt, konnten jedoch keine Beute machen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Ladendieb in Tankstelle steckt sieben Packungen Zigaretten ein

Wegen Ladendiebstahl ermittelt die Polizei gegen einen Unbekannten. Der Mann hatte sich in den Mittagsstunden des 25.05.26 in einer Tankstelle im Grasweg insgesamt sieben Packungen Zigaretten geben lassen, um diese zu bezahlen. Als der Dieb die Angestellte gegen 11:00 Uhr bat ergänzend noch eine andere Schachtel aus dem Sortiment zu geben, steckte der Mann die Tabakwaren ein und rannte weg. Es entstand ein Schaden von gut 150 Euro. Erste Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann verliefen ohne Erfolg; aktuell wertet die Polizei das Videomaterial der Tankstelle aus. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Kollision nach Vorfahrtverstoß - zwei Leichtverletzte

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Mittagsstunden des 25.05.26 in der Wedekindstraße. Im Kreuzungsbereich zur Gellerstraße hatte ein 69 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW gegen 13:30 Uhr die Rechts-vor-Links-Regelung nicht beachtet und kollidierte mit dem Pkw Renault eines 35-Jährigen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 13.000 Euro.

Amelinghausen - Fußgänger nach Auffahrunfall als Zeuge gesucht

Zu einem Auffahrunfall im Bereich des Fußgängerüberwegs in der Lüneburger Straße kam es in den Nachmittagsstunden des 22.05.26. nach derzeitigen Ermittlungen war ein 63 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW Mini gegen 17:30 Uhr auf einen verkehrsbedingt haltenden Pkw Volvo eines 55-Jährigen aufgefahren, so dass dieser auch noch auf den Fußgängerüberweg geschoben wurde. Den Überweg passierte dabei gerade ein unbekannter Fußgänger (ca. 20 bis 40 Jahre). Dieser entfernte sich jedoch nach dem Unfall. Die Polizei bittet den Mann sich als Zeuge zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-90944-0, entgegen.

Scharnebeck/Tespe/Landkreis Lüneburg - ... die Wasserschutzpolizei kontrolliert Jetskis und Sportboote - mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet

Auch die Pfingsttage nutze die Wasserschutzpolizei und kontrollierte im Verlauf des 25.05.26 auf dem Elbe-Seitenkanal, der Elbe sowie des Hafens u.a. in Tespe mehrere Jetski-Fahrer sowie Sportbootführer. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt sieben Verstöße u.a. Fahrern außerhalb der zulässigen Strecke, falsche Kennzeichnung und Nichtmitführen erforderlicher Papiere. Weitere Kontrollen folgen ...

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg OT Prisser - Brand eines leerstehenden Wohnhauses - Eigentümer im psychischen Ausnahmezustand

Zu einem Brand in einem leerstehenden Wohnhaus kam es am Mittag des 24.05.2026 in der Ortschaft Prisser. Das Wohnhaus im Lebbiener Weg war bei Eintreffen erster Einsatzkräfte im Vollbrand. Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Nach ersten Erkenntnissen hat der Hauseigentümer in einem psychischen Ausnahmezustand den Brand selbst gelegt. Die Schadenssumme wird auf 50.000 Euro geschätzt. Der Mann wurde im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Lüchow OT Seerau in der Lucie - Garagenbrand

Am Abend des 24.05.2026 geriet eine Garage in der Ortschaft Seerau in der Lucie in Brand. Nach ersten Erkenntnissen wurde zuvor heiße Grillkohle in einen Kunststoffeimer gefüllt und anschließend neben eine Papiermülltonne innerhalb einer Garage abgestellt. Durch die Hitzeentwicklung geriet der Eimer sowie die Mülltonne in Brand. Das Feuer beschädigte den Dachunterschlag der Garage, ehe es durch die Feuerwehr gelöscht wurde.

Uelzen

Wrestedt OT Wieren - Brand einer Rasenfläche

Am 25.05.2026 wurde der Feuerwehr und Polizei gegen 14:45 Uhr der Brand einer Rasenfläche in der Ortschaft Wieren mitgeteilt. Bei Eintreffen erster Einsatzkräfte am Brandort in der Hauptstraße wurde festgestellt, dass sich das Feuer durch den Wind ausgebreitet hat. Insgesamt waren über 300m² Grünfläche, ein Baum sowie ein Holzzaun brandbetroffen. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Nutzung einer Feuerschale ursächlich für den Brand war. Diese war noch in Betrieb und wurde ebenfalls von der Feuerwehr gelöscht.

Uelzen - Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Am 25.05.2026 gegen 18:50 Uhr befuhr ein 28 Jahre alter Radfahrer die Straße Bohldamm. Er stürzte aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt zu Boden und verletzte sich leicht am Handgelenk.

Uelzen - Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 4 - Fahrverbot

Erneut führte die Polizei Uelzen auf der Bundesstraße 4 eine Geschwindigkeitsmessung durch. Am Nachmittag des 25.05.2026 wurden, auf Höhe des Parkplatzes Hoystorfer Berg, insgesamt sieben Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Der höchste Wert wurde von einem PKW mit 166 km/h erreicht. Erlaubt ist auf der Strecke eine Geschwindigkeit von 100 km/h. Den Fahrer erwartet neben einem Bußgeld auch ein Fahrverbot.

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