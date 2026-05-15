Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Zeugenaufruf - Baustellenteile von Brücke auf Gleise in Stauchitz geworfen

Dresden (ots)

Nach einem gefährlichen Vorfall auf der Bahnstrecke Chemnitz - Elsterwerda sucht die Bundespolizeiinspektion Dresden dringend Zeugen.

Am Donnerstagabend, den 14.05.2026, warfen Unbekannte im Bereich einer Brücke in der Ortslage Stauchitz mehrere Gegenstände auf die Gleisanlagen. Bei den Hindernissen handelte es sich um einen Fahrbahnteiler, eine Leitbake sowie eine schwere TL-Fußplatte, die zuvor auf der Brücke standen . Gegen 21:20 Uhr entdeckte ein Triebfahrzeugführer eines vorbeifahrenden Zuges die Gegenstände und verständigte die Bundespolizeiinspektion Dresden. Die Strecke wurde umgehend gesperrt. Ein Mitarbeiter der DB InfraGO AG räumte die Gegenstände von den Gleisen. Einsatzkräfte der Bundespolizei übernahmen die Ermittlungen vor Ort. Die Strecke wurde anschließend für den Zugverkehr wieder freigegeben.

Die Bundespolizeiinspektion Dresden leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Zeugen gesucht!

- Wer hat am Donnerstagabend (14.05.2026) verdächtige Personen auf oder im Umfeld der Brücke (Alte Poststraße) in Stauchitz beobachtet? - Wer kann Hinweise zu den Tätern oder zum Tathergang geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 81 50 20 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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