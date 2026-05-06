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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: "Großeinkauf" der anderen Art: Ladendieb in Pirmasens mit 350 Artikeln gestoppt

Pirmasens (ots)

Dass ein Ladendiebstahl vorkommt, ist nicht ungewöhnlich - doch die schiere Menge der Beute überraschte am Dienstagnachmittag (05.05.2026) selbst die erfahrenen Beamten der Polizei Pirmasens. Gegen 16.30 Uhr ging ein Hinweis auf einen laufenden Diebstahl im 24/7-Markt in der Schloßstraße ein. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen Mann, der gerade dabei war, ein logistisches Meisterwerk zu vollbringen: Er belud einen E-Scooter mit einer Kiste und mehreren Tüten voller Lebensmittel. Damit nicht genug - auch seine Jacke war bis oben hin mit Waren vollgestopft. Als die Beamten genauer hinschauten, entdeckten sie hinter der Eingangstür noch weiteres Diebesgut, das bereits zur Abholung bereitstand. Die Bilanz der versuchten Tat: Beeindruckende 350 Artikel, die der Mann unbemerkt aus dem Laden geschleust hatte. Die Waren konnten dem Markt direkt wieder übergeben werden. Die Flucht mit dem E-Scooter wäre ohnehin problematisch geworden: Zum einen war das Gefährt als gestohlen gemeldet, zum anderen stand der Fahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen. Eine Blutprobe wurde entnommen. Auf den 38-Jährigen warten nun mehrere Strafanzeigen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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