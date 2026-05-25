Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 22.-25.05.26 ++

Lüneburg (ots)

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 22.-25.05.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - Verkehrsunfall verursacht durch einen lebensälteren Verkehrsteilnehmer

Am Freitagnachmittag biegt ein 77-jähriger Autofahrer von der Reichenbachstraße nach links in die Bardowicker Straße ab und übersieht und erfasst dabei den 32-jährigen Fußgänger, der gerade die Bardowicker Straße an der grünen Ampel quert. Auf Grund von körperlichen Beeinträchtigungen wird bei dem 77-jährigen Verursacher der Führerschein sichergestellt.

Embsen, OT Oerzen Einbruch in ein Einfamilienhaus

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Oerzen kommt es in der Zeit von Donnerstagabend auf Freitagmittag. Dabei wird vermutlich mit einem Stein eine Fensterscheibe eingeschlagen und alle Räume werden durchsucht.

Lüneburg - Aufbruch eines Pkw Am Kreideberg und im Roten Feld

Am Freitagabend, zwischen 19 Uhr und 21:20 Uhr, wird die Seitenscheibe eines auf einem Parkplatz Am Kreideberg stehenden Pkw (Opel Astra) eingeschlagen und eine im Pkw befindliche hochwertige Kamera entwendet. In der Lessingstraße, im Roten Feld, wird ebenfalls die Scheibe eines Pkw (VW Lupo) eingeschlagen. Die Tat geschah im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Samstagmittag. Aus dem Pkw wird jedoch nichts entwendet.

Lüneburg - Einbruch in eine Apotheke im Moldenweg

Zu einem Einbruch in eine Apotheke kommt es am Sonntag gegen 4 Uhr morgens. Dort wird die Seiteneingangstür entglast und die Kassenschublade entwendet.

Brietlingen - Beeinflusst mit Pkw unterwegs

Nach dem Besuch eines Festes in Radbruch führt der 42-Jährige, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, den Pkw, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol steht. Bei der Kontrolle wird bei dem Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 1,39 Promille festgestellt. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Bleckede - Notlandung eines Segelflugzeugs

Ein 42-jährige Segelflugzeugpilot muss am Samstagabend auf einem Feld in Bleckede auf Grund der fehlenden Thermik sowie des Ausfalls des Hilfsmotors notlanden. Er blieb dabei unverletzt. Auch das Segelflugzeug wird nicht beschädigt.

Lüneburg - Aufbruch eines Zigarettenautomaten

In einem Hotel in der Soltauer Straße wird zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Ob und wie viele Zigaretten entwendet werden, kann noch nicht gesagt werden.

Lüneburg - Aufbruch eines Snackautomaten

In der Nacht von Sonntag auf Montag wird in der Schwalbengasse ein Snackautomat aufgebrochen. Die Scheibe des Snackautomaten wird mit einem Gullideckel eingeworfen. Es wird ein Großteil des Inhaltes entwendet.

Uelzen

Uelzen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag führten Beamte in der Straße Im Neuen Felde in Uelzen eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Hier wies sich der 37-jährige Fahrzeugführer mit einem kroatischen Führerschein aus. Eine Überprüfung des Dokuments ergab, dass dieses vermutlich gefälscht ist. Den Beschuldigten erwartet ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Uelzen - Mehrfacher Ladendiebstahl

Am Samstag, gegen 15:10 Uhr, entwendete der 48-jährige Beschuldigte Lebensmittel und Alkoholika aus einem Lebensmittelgeschäft. Eine Stunde nach Aufnahme des Sachverhalts fällt der Beschuldigte erneut auf, weil er die gleiche Tat beim gleichen Geschäft erneut beging. Bei der darauffolgenden Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten ein ebenfalls entwendetes Smartphone fest. Der Beschuldigte wurde daraufhin in Gewahrsam genommen.

Uelzen/Holdenstedt - Verfolgungsfahrt

Am Sonntag, um 12:40 Uhr, befuhr ein 18-jähriger mit seinem Kleinkraftrad die Holdenstedter Straße in Richtung Uelzen mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Ein zufällig von der Blumenstraße kommender Streifenwagen nahm unverzüglich die Verfolgung auf. In Rahmen dessen ignorierte der Beschuldigte Anhaltezeichen der Beamten und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Hier fuhr er falsch herum durch einen Kreisverkehr und bog in die Lindenallee ab und von da aus in Richtung Sportplatz. Kurz hinter diesen kam er schließlich auf Grund Motorprobleme zum Stehen und konnte durch die Beamten kontrolliert werden. Das Kleinkraftrad, sowie der Führerschein des 18-jährigen wurden beschlagnahmt. Weiterhin wurde ein Strafverfahren eröffnet.

Lüchow-Dannenberg

Gefährliche Körperverletzung

Am Freitagnachmittag kommt es in Dannenberg in der Schützenstraße auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 25jähriger Täter sprüht Pfefferspray in das Gesicht des 48jährigen männlichen Opfers. Das Opfer wird leicht verletzt. Vorausgegangen war ein Diebstahl des Täters. Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz Gegen Freitagmittag wird in der Ortschaft Gusborn ein männlicher Fahrzeugführer mit seinem Kleinkraftrad, Simson, kontrolliert. Der Fahrzeugführer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und das Kleinkraftrad ist nicht versichert. Es wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahren unter THC-Einfluss

Bei einer Verkehrskontrolle in Lüchow stellten Polizeibeamte am Freitagabend fest, dass ein 59jähriger seinen Pkw fuhr, obwohl er unter THC-Einfluss stand. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Fahren unter Alkoholeinfluss Am Freitagabend wurde in Wustrow ein 38jähriger E-Scooterfahrer kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alcotest ergab einen Wert von 1,20 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitagnachmittag fährt in Lüchow, Lange Straße, ein bisher unbekanntes Kfz den Seitenspiegel eines geparkten Renault Twingo in blau ab und entfernt sich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lüchow unter der Telefonnummer 058411220 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitagabend kommt in Lüchow, Dr.-Lindemann-Straße, ein bisher unbekanntes zweirädriges Kfz ins Schleudern und kollidiert mit einem geparkten Pkw Mercedes in schwarz. Am Pkw entstand Sachschaden. Anschließend entfernt sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lüchow unter der Telefonnummer 058411220 entgegen.

Körperverletzungen Schützenfest Woltersdorf

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist auf dem Schützenfestplatz in Woltersdorf zu drei Taten von Körperverletzungen gekommen. Bei den unabhängigen Taten wurden die Opfer leicht verletzt. Vorausgegangen waren Streitigkeiten und die Beteiligten waren alkoholisiert.

Brand einer Garage

Am Sonntagabend ist es in Seerau i.d.Lucie zu einem Brand einer Garage gekommen. Heiße Grillkohle wurde nicht sorgfältig entsorgt, sodass zunächst der Behälter und anschließend eine Papiertonne in Brand gerieten. Es entstand geringer Sachschaden.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Am Sonntagabend wurde in Clenze ein E-Scooterfahrer kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall zw. Pkw und Leichtkraftrad

Sonntagmittag es in der Gemarkung Waddeweitz auf der Bundesstraße 493 ist es zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person gekommen. Eine Verkehrsteilnehmerin wollte mit ihrem Pkw von der Bundesstraße nach links auf einem Parkplatz abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Leichtkraftradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Kfz entstand Sachschaden. Der Leichtkraftradfahrer wurde hierbei leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Sonntagmorgen beabsichtigte ein 75jähriger Pkw-Fahrer auf der B 216 am Kreisverkehr, Bereich Streetz, anzuhalten. Hierbei wurde Gas- und Bremspedal verwechselt. Dadurch beschleunigte der Pkw und dieser fuhr mittig in die Mittelinsel des Kreisverkehrs. Hierbei wurde der Fahrer leicht verletzt.

Trunkenheit im Straßenverkehr, illegales Straßenrennen und anschließenden Widerstand

In der Nacht von Sonntag auf Montag wollte eine Funkstreife einen Pkw zwischen Woltersdorf und Lüchow kontrollieren. Auf Haltezeichen durch die Beamten wurde nicht reagiert und der Pkw entfernte sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Eine zweite Funkstreife, welche sich in Woltersdorf befand, sperrte die Fahrbahn. Die Sperre wurde versucht, zu umfahren. Dies gelang nicht. Ein Alcotest bei der Fahrzeugführerin ergab einen Wert von 0,42 Promille. Bei der späteren Blutentnahme im Krankenhaus wurde Widerstand geleistet. Auch nochmal bei der Durchsetzung eines Platzverweises im Krankenhaus. Es wurde mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung

Am späten Sonntagabend wird in der Ortschaft Göttien durch einen Täter mittels Steinwurf eine Fensterscheibe eines Wohnhauses beschädigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lüchow unter der Telefonnummer 058411220 entgegen.

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