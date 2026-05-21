Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Kette gestohlen - Polizei ermittelt gegen zwei Personen ++ Lkw mit Anhänger kommt in Seitenraum - Bergungsmaßnahmen an Ostumgehung ++ Kinder/Jugendliche "zündeln" - Feuer gelöscht ++

Lüneburg (ots)

Presse - 21.05.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - Männer beschädigten Eingangstür bei Ex-Freundin - bei Ingewahrsamnahme Widerstand geleistet

Nicht zum ersten Mal fiel ein 21 Jahre alter Lüneburger in den späten Abendstunden des 20.05.26 dieses Mal im Umfeld der Wohnung seiner Ex-Freundin in der Stöteroggestraße auf. Zusammen mit einem 25-Jährigen hatten er gegen 22:40 Uhr die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses aufgetreten, so dass Sachschaden entstand. Aufgrund des aggressiven Verhaltens nahmen alarmierte Polizeibeamte den 21-Jährigen in Gewahrsam. Dabei trat der Mann nach den Beamten, so dass ein Beamter leicht verletzt wurde. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein.

Lüneburg - Brand in Müllschacht eines Mehrfamilienhauses - Feuerwehr im Einsatz - kein Sachschaden

Zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund eines Brandes in einem Müllaschacht im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße kam es in den späten Abendstunden des 20.05.26. Gegen 22:45 Uhr hatten Anwohner eine Rauchentwicklung wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Diese löschten den Kleinbrand. Sachschaden entstand nicht. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Pärchen beim Parfüm-Diebstahl ertappt - Parfüm in "Klautasche eingesteckt

Beim professionellen Diebstahl von zwei Parfüms ertappten Mitarbeiter eine 43-Jährige sowie ihren 54 Jahre alten Begleiter in den Morgenstunden des 21.05.26 in einer Drogerie in der Grapengießerstraße. Der Mann hatte versucht mit einer präparierten Tasche gegen 09:30 Uhr die Düfte aus der Drogerie "zu schmuggeln", wurde jedoch dabei ertappt. In der Folge übergab der Dieb die Tasche an seine Begleiterin. Die Polizei ermittelt.

Vastorf - Wegekreuze beschädigt und beschmiert

Mit blauer Farbe beschädigten und beschmierten Unbekannte im Zeitraum vom 19. auf den 20.05.26 im Bereich der Kirschenallee zwei Wegekreuze. Ergänzend wurden Farbanhaftungen an einer Laterne sowie einer Holzbank im Umfeld festgestellt. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel. 04137-80887-0, entgegen.

Amelinghausen - Sachschaden von Kollision zwischen Bus und Pkw - 6.000 Euro

Zu einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem Pkw Audi kam es in den Mittagsstunden des 20.05.26 auf der Bundesstraße 209 - Lüneburger Straße. Der Fahrer des Linienbusses wollte gegen 11:50 Uhr in die Straße Zum Lopautal einbiegen und verschätzte sich dabei im Abstand zu einem aus der Straße "Zum Lopautal" einbiegenden Pkw Audi. Verletzt wurde niemand.

Lüneburg - Lkw mit Anhänger kommt in Seitenraum - Bergungsmaßnahmen an Ostumgehung

Ein Lkw mit Anhänger musste in den Morgenstunden des 21.05.26 im Bereich der /Ausfahrtsbereich der A39 an der Anschlussstelle Lüneburg Nord durch einen Kran geborgen werden. Der Fahrer des Lkw war gegen 02:50 Uhr beim Ausweichen in den Seitenraum gekommen und hatte sich dort festgefahren. Es entstand geringer Sachschaden.

Bleckede - Kinder/Jugendliche "zündeln" - Feuer gelöscht

Mehrere Kinder/Jugendliche beim "zündeln" beobachteten Anwohner in den Nachmittagsstunden des 20.05.26 im Umfeld der Grundschule Töpferdamm. Dabei hatten die Jungs gegen 15:15 Uhr Abfall auf einer Wiese in Brand gesetzt. Noch vor dem Eintreffen von Polizei und Feuerwehr ergriffen die Jugendlichen die Flucht. Die Feuerwehr löschte das Kleinstfeuer. Die Polizei ermittelt.

Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Kette gestohlen - Polizei ermittelt gegen zwei Personen

Die Polizei ermittelt aufgrund des Diebstahls einer Kette am 19.05.2026. Zwei derzeit unbekannte Personen sprachen nach ersten Erkenntnissen gegen 13:45 Uhr aus einem PKW heraus in der Hochgraefestraße eine Frau an. Im Rahmen des Gespräches, beabsichtigten sie der Frau eine Halskette umzulegen. Die Frau drückte die Personen weg. Im Nachhinein stellte sie fest, dass ihre getragene Kette entwendet wurde. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - PKW kollidieren - keine Verletzten

Am Morgen des 21.05.2026 ereignete sich in der Hoefftstraße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Gegen 09:10 Uhr befuhr ein Mercedes-Sprinter die Hoefftstraße in Fahrtrichtung Ringstraße. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem PKW-BMW, welcher der Ringstraße in Fahrtrichtung Veerßer Straße folgte. Der BMW musste abgeschleppt werden. Es wurde niemand verletzt.

Uelzen - Ermittlungen nach Diebstahl des Oldtimers - Opel Manta

Nach einer Entwendung eines Manta GSI in der Nacht zum 17.05.2026 dauern die Ermittlungen des Kriminal- und Ermittlungsdienstes der Uelzener Polizei an (siehe Pressemitteilung vom 18.05.2026). Der entwendete "Oldtimer" war mit einem Ratzeburger (RZ) Kennzeichen ausgestattet. Die Polizei sucht weiterhin nach Hinweisen. Insbesondere werden Anwohnende in den Straßen Zur Amtsheide, Am Klaubusch, Sebastian-Kneipp-Straße und Alter Wiesenweg gebeten Auffälligkeiten der Polizei zu melden. Dabei könnten auch Aufzeichnungen von Außenkameras die Ermittlungen unterstützen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

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