Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ illegaler Handel mit Betäubungsmitteln ++ U-Haftbefehl erlassen ++ Lüneburger festgenommen ++ Wohnung durchsucht ++ weitere Drogen sichergestellt ++

Lüneburg (ots)

++ illegaler Handel mit Betäubungsmitteln ++ U-Haftbefehl erlassen ++ Lüneburger festgenommen ++ Wohnung durchsucht ++ weitere Drogen sichergestellt ++

Lüneburg

Nach umfangreichen Ermittlungen und mehreren Aufgriffen konnten Ermittler des Fachkommissariats Drogenkriminalität gegen einen 28 Jahre alten Lüneburger einen Haftbefehl wegen "illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge" erwirken. Der Lüneburger war aufgrund seiner Aktivitäten in den letzten Monaten in das Visier der Drogenermittler geraten, so dass es in der Vergangenheit zu mehreren Wohnungsdurchsuchungen mit entsprechenden Sicherstellungen von Betäubungsmitteln, u.a. Cannabis, Kokain und Amphetamine, kam.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg konnte die Polizei nun einen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Lüneburg für den 28-Jährigen erwirken, so dass Ermittler den Lüneburger in den Morgenstunden des 19.05.26 auf dem Weg zur Arbeit vorläufig festnehmen konnten. Bei sich hatte der Mann erneut einen Briefumschlag mit verkaufsbereitem Marihuana. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung in Rücksprache mit einem Bereitschaftsrichter konnten die Ermittler weiteres Marihuana und Verpackungsmaterial sicherstellen. Der 28-Jährige wurde in einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

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