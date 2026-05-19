Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Serien-Aufbrecher von Automaten ermittelt - Ermittler erkennen Täter wieder ++ renitent beim räuberischen Ladendiebstahl ++ Seniorin nach Verkehrsunfall verletzt ++ ... die Polizei kontrolliert

Lüneburg (ots)

Presse - 18.05.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - Serien-Aufbrecher von Automaten ermittelt - Ermittler erkennen Täter wieder - insgesamt vier Aufbrüche von Münzautomaten bei Waschanlage - Ermittlungen zu weiteren Taten

Einen (Serien-) Aufbrecher von Münzautomaten erkannten ErmittlerInnen am 18.05.25 aufgrund von Videobildern wieder. In den letzten Wochen war es in der Nächten des 22., 25. und 29.04. sowie in der Nacht des 09.05.26 zu insgesamt vier Aufbrüchen von Münzautomaten einer Waschanlage Bei der Pferdehütte gekommen. Dabei konnte der Täter, der auch videografiert wurde, kleinere Münzgeldbeträge erbeuten. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro.

In den Morgenstunden des 18.05.26 konnten ErmittlerInnen dann den Täter, einen 43-Jährige, anhand der Videobilder identifizieren. Der Mann ging gerade die Bardowicker Straße entlang, als die BeamtInnen sich an die Videobilder erinnerten, den Mann hinterhereilten und ihn kontrollieren konnten. Bei sich hatte der 43-Jährige, der bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten war und aktuell ohne festen Wohnsitz ist, auch eine Rosenschere. Bei dieser handelt es sich um das Aufbruchswerkzeug aus dem letzten Aufbruch. Die weiteren Ermittlungen auch zu weiteren möglichen Ein-/Aufbrüchen dauern an.

Lüneburg - renitent beim räuberischen Ladendiebstahl: hochwertige Alkoholika im Visier

Wegen räuberischen Ladendiebstahls ermittelt die Polizei gegen ein Pärchen aus Lüneburg. Der 41-Jährige sowie seine 43 Jahre alte Begleiterin hatten in den frühen Nachmittagsstunden des 18.05.26 in einem Einkaufsmarkt in der Wulf-Werum-Straße mehrere hochwertige Alkoholika in Taschen verpackt und versucht diese aus dem Markt zu schmuggeln. Eine Mitarbeiterin wollte das Duo gegen 14:00 Uhr stoppen, wurde jedoch weggeschubst. Die beiden flüchtenden TäterInnen konnten anhand von Videoaufzeichnungen identifiziert werden.

Lüneburg - nach Streit in Wohnung Polizeibeamte angegriffen - in Gewahrsam genommen

Wegen Körperverletzung und tätlichen Angriff auf Polizeibeamte ermittelt die Polizei gegen einen 21-Jährigen aus dem Landkreis Lüneburg. Der junge Mann war in den späten Abendstunden des 18.05.26 in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Stöteroggestraße mit einem 25 Jahre alten Bekannten in Streit geraten. Dabei kam es auch zu wechselseitigen Handgreiflichkeiten, so dass alarmierte Polizeibeamte die Streithähne gegen 21:00 Uhr trennen mussten. Im Anschluss griff der 21-Jährige auch die Beamten an, so dass diese den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten über die Nacht in Gewahrsam nahmen.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert den Verkehr

Den Verkehr an verschiedenen Örtlichkeiten sowie das Durchfahrtverbot im Bereich der Baustelle Pulverweg/Dahlenburger Landstraße kontrollierte die Polizei in den Morgen- und Mittagsstunden des 19.05.26. Dabei ahndeten die Beamten bei mehr als 100 kontrollierten Personen/Fahrzeugen insgesamt 35 Verstöße. Dabei waren auch ein Fahrzeugführer (Pkw) unter Drogeneinfluss.

Weitere Kontrollort waren ... die Innenstadt, u.a. Am Sande, Am Markt und An den Brodbänken.

Weitere Kontrollen folgen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Diebstahl von Bargeld aus einem Wohnhaus

Die Polizei ermittelt zu einem Diebstahlssachverhalt am Vormittag des 18.05.2026. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Person durch eine Kellertür Zugang zu einem Wohnhaus in dem Niestedter Weg. Dort wurde gezielt Bargeld entwendet. Anschließend entfernte sich die Person unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Hitzacker - Mercedes-Vito verunfallt bei Überholvorgang

Ein 24 Jahre alter Mann kam am 18.05.2026 gegen 16:10 Uhr mit einem Mercedes Vito im Rahmen eines Überholvorgangs von der Landesstraße 231 ab. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem Verkehrszeichen und überschlug sich mehrfach auf einem Feld. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren Tausend Euro.

Uelzen

Uelzen - Frauen entwenden Nahrungsmittel

Diverse Nahrungsmittel im Wert von etwas über 50 Euro entwendeten zwei jugendliche Frauen und eine 26-Jährige am 18.05.2026 gemeinschaftlich aus einem Supermarkt in der Bahnhofstraße. Sie steckten gegen 11:30 Uhr die Ware in einen Rucksack und passierten den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Der Diebstahl fiel einem Zeugen auf. Die Polizei leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Ebstorf - Seniorin nach Verkehrsunfall schwerverletzt

Eine 79 Jahre alte Frau befuhr am 18.05.2026 gegen 14:20 Uhr die Straße An der Bahn, Landesstraße 250, von Melzingen nach Ebstorf und verlor dabei die Kontrolle über ihren PKW. Dieser kollidierte linksseitig der Fahrbahn mit mehreren Bäumen. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Aufgrund einer möglichen Beeinflussung der Seniorin durch Alkohol wurde eine Blutprobe entnommen.

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