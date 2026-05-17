Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 15.-17.05.26 ++

Lüneburg (ots)

Presse - 15.-17.05.2026

Lüneburg

Lüneburg OT Rettmer/Heiligenthal - Person greift nach Mobiltelefon von Joggerin - Frau setzt sich zur Wehr, so dass Tat misslingt und "schlägt Täter in die Flucht" - Polizei ermittelt - "Wer sah verdächtigen Mann zwischen Rettmer und Heiligenthal?"

Auf das Mobiltelefon einer Joggerin hatte es ein Unbekannter in den Abendstunden des 15.05.26 im Bereich des Fuß-/Radwegs der Heiligenthaler Straße abgesehen. Die 24-Jährige war gegen 20:00 Uhr auf dem Fuß-/Radweg unterwegs, als der Fußgänger plötzlich nach dem Mobiltelefon in der Hand der Frau griff. Diese hielt dagegen, setzte sich zur Wehr, stürzte jedoch, so dass der Täter die Flucht (ohne das Mobiltelefon) ergreifen konnte. Die Frau erlitt leichte Verletzungen durch den Sturz. Erste Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Antreffen des Täters. Dieser wird wie folgt beschrieben: ca. 185 cm groß, schlank, dunkelgrüne Strickjacke oder Fleecejacke (mit Zipper) und dunkelblaue Jeans (locker sitzend). Hinweise auf verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge in den Abendstunden des 15.05. zwischen Rettmer und Heiligenthal nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Beeinflusst mit PKW unterwegs

Eine Streifenwagenbesatzung bemerkt in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Pkw, der mit starken Schlangenlinien die Ostumgehung befährt. Bei der anschließenden Kontrolle wird bei dem 37-jährigen Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 1,77 Promille festgestellt. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Lüneburg - Häusliche Gewalt zwischen Eheleuten, mehrere Familienmitglieder werden verletzt

Am Freitagabend, gegen 23:30 Uhr, kommt es im Stadtteil Kaltenmoor, zu mehreren körperlichen Übergriffen durch die 34-jährige Ehefrau gegen ihren 42-jährigen Ehemann, den beiden Söhnen (10 und 13 Jahre alt) und gegen ihre 61-jährige Mutter. Die alkoholisierte Ehefrau verletzt ihren Ehemann im Gesicht und schlägt den beiden gemeinsamen Kinder gegen die Arme und Beine. Die beschuldigte Ehefrau wird für 14 Tage aus der gemeinsamen Wohnung weggewiesen.

Lüneburg - Einbruch in einen Keller

Zu einem Einbruch in einen Keller kam es in der Straße Neue Sülze, in der Nacht von Freitag auf Samstag. Dabei wurde eine hölzerne Kellertür eingetreten. Neben einem Fahrrad (der Marke Compel) wurden diverse, andere Gegenstände entwendet.

Lüneburg - Brand in der Altstadt

In der Görgesstraße geriet am Samstagabend, gegen 20:20 Uhr, aus unbekannter Ursache ein Holzstapel in einem leerstehenden Reihenhaus in Brand. Der Brand kann durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Lüneburg - Ladendiebstahl in der Innenstadt

Ein aufmerksamer Zeuge (ehemaliger Polizeibeamter) beobachtet einen 28-jährigen Mann, der sich vier Kartons mit elektrischen Zahnbürsten in den Rucksack steckt und das Geschäft in der Grapengießerstraße, ohne die Ware zu bezahlen, verlässt. Der Zeuge ruft vor dem Geschäft laut, dass der Mann geklaut habe, woraufhin mehrere Personen die Verfolgung des Mannes aufnehmen und ihn einige Meter später stellen können. Im Nachhinein stellt sich heraus, dass es sich bei den Kartons um "Leerverpackungen" handelt.

Uelzen

Illegaler TikTok-Trend: Jugendliche stehlen Werbeaufsteller - Couragierter Verkehrsteilnehmer unterstützt Polizei bei Verfolgung

Uelzen - Am 16.05.2026 gegen 15:15 Uhr, entwendeten zwei Teenager, einem derzeit kursierenden TikTok-Trend folgend, einen Werbeaufsteller eines Fast-Food-Restaurants in der Nordallee und flüchteten vom Tatort. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Teenager durch eine Funkstreifenwagenbesatzung festgestellt werden. Beim Erblicken des Streifenwagens ergriff einer der Teenager mit einem Pedelec die Flucht. Ein Polizeibeamter nahm umgehend fußläufig die Verfolgung auf, konnte den Flüchtenden jedoch aufgrund der unterschiedlichen Fortbewegungsmittel zunächst nicht einholen. Ein zufällig vorbeifahrender Pkw-Fahrer sowie seine Beifahrerin erkannten die Situation und boten spontan ihre Unterstützung an. Sie nahmen den Beamten in ihrem Fahrzeug auf und unterstützten die Verfolgung des Jugendlichen. Gemeinsam mit einer weiteren zwischenzeitlich eingetroffenen Funkstreifenwagenbesatzung konnte der flüchtige Teenager schließlich im Bereich Breidenbeck gestoppt werden. Im weiteren Verlauf räumten die beiden Jugendlichen die Tat ein und händigten das Diebesgut aus. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei Uelzen bedankt sich ausdrücklich bei dem couragierten Verkehrsteilnehmer und seiner Beifahrerin für ihre schnelle und vorbildliche Unterstützung.

Uelzen - Gefahrstoffkanister in der Natur entsorgt

Am Freitagnachtmittag, dem 15.05.2026, wurden durch aufmerksame Passanten mehrere Plastikkanister mit Gefahrgut beim Albrecht-Thaer-Gelände aufgefunden, die zuvor unerlaubt entsorgt wurden. In den Kanistern befanden sich ätzende, umweltschädliche Chemikalien. Hinweise zu möglichen Verursachern nimmt die Polizei Uelzen unter der 0581-9300 entgegen.

Bienenbüttel - Kleinkraftrad entwendet

Am Dienstag, den 12.05.2026, wird durch einen bislang unbekannten Täter ein Kleinkraftrad unter einem Carport entwendet und ein paar Straßen weiter im dichtbewachsenen und von außen nicht einsehbarem Gehölz versteckt. Durch einen Hund einer Spaziergängerin wird der Roller entdeckt. Die Spaziergängerin informiert daraufhin die Polizei.

Bad Bodenteich - Unter Alkoholeinfluss am Steuer

In der Nacht zu Sonntag, dem 17.05.2026, fiel einem Verkehrsteilnehmer ein PKW auf, welcher starke Schlangenlinien fuhr und mehrfach von der Fahrbahn abkam. Durch die Polizei konnte der auffällige PKW angehalten und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,31 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Neuhaus - Von Gruppe verfolgt und geschlagen

Ein 36 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf Sonntag in Neuhaus von einer Personengruppe verfolgt und von zwei Männern aus der Gruppe bedroht, beleidigt und geschlagen worden. Der 36-Jährige hielt sich gegen 23.30 Uhr im Bereich Am Markt auf, als er von der etwa zehnköpfigen, aus Männern und Frauen bestehenden Gruppe verfolgt wurde, worauf dieser die Polizei alarmierte. Es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den zumindest teilweise persönlich bekannten Beteiligten, in deren Verlauf der 36-Jährige beleidigt wurde. Ein 34-Jähriger schlug das Opfer mit der flachen Hand ins Gesicht, er und ein 35 Jahre alter Tatverdächtiger bedrohten es zudem mehrfach. Aufgrund der aufgeheizten und aggressiven Stimmung und der Personenzahl waren mehrere Streifenwagen zur Klärung der unübersichtlichen Lage und Aufnahme der Strafanzeigen im Einsatz. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen durch einen Sturz, die vom Rettungsdienst vor Ort versorgt wurden.

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