Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Geldbörse beim Einkauf gestohlen - ... die Polizei mahnt ++ Alkoholisierte Frau stürzt von Pedelec ++ Kollision zwischen Pkw und Pedelec-Fahrer - leicht verletzt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Reppenstedt - Geldbörse beim Einkauf gestohlen - ... die Polizei mahnt

Die Geldbörse einer 79-Jährigen stahlen Unbekannte in den Mittagsstunden des 12.05.26 in den Räumlichkeiten eines Discounters im Wiesenweg. Dabei griffen die Täter vermutlich gegen 11:30 Uhr in die geöffnete Jackentasche der Seniorin. Es entstand ein Schaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Reppenstedt - Kollision zwischen Pkw und Pedelec-Fahrer - leicht verletzt - widerrechtlich auf Fußweg unterwegs

Leichte Verletzungen erlitt ein 18 Jahre alter Pedelec-Fahrer in den Morgenstunden des 13.05.26 in der Straße "An der Landwehr". Eine 44 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda wollte gegen 07:00 Uhr aus der Straße "An der Landwehr" nach rechts abbiegen und nahm dabei den von rechts kommenden Pedelec-Fahrer nicht wahr. Der Heranwachsende war mit seinem Pedelec widerrechtlich auf dem Gehweg unterwegs. Es entstand geringer Sachschaden.

Lüchow-Dannenberg

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Uelzen

Uelzen - Alkoholisierte Frau stürzt von Pedelec

Eine 57 Jahre alte Frau befuhr am 12.05.2026 gegen 16:05 Uhr mit einem Pedelec den Radweg der Landesstraße 250. Auf der Strecke von Uelzen kommend in Fahrtrichtung Ebstorf stürzte sie und verletzte sich dabei leicht. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von etwas über zwei Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Rosche - Verkehrsunfall - PKW kollidiert mit Baum

Nahe der Ortschaft Rosche verunfallte am 12.05.2026 gegen 07:00 Uhr ein PKW auf der Bundesstraße 493 in Fahrtrichtung Uelzen. Dabei beabsichtigte der Fahrer des Ford Tourneo Custom auf einen Waldweg abzubiegen. Das Fahrzeug kam von diesem ab und kollidierte mit einem Baum. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden bei rund 5000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Suderburg - E-Scooter entwendet

Ein am Bahnhof abgestellter E-Scooter wurde im Zeitraum vom 10.05.2026 bis zum 12.05.2026 in Suderburg entwendet. Der angeschlossene E-Scooter sowie das genutzte Schloss konnten nicht mehr festgestellt werden. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

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