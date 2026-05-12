Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ nach Streit zwischen Pärchen: Polizei stellt größere Mengen Bargeld sowie BTM sicher ++ Reifen mit einem Messer zerstochen ++ ... die Polizei ist präsent und kontrolliert ++ ...

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Lüneburg (ots)

Presse - 12.05.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - ... die Polizei ist präsent und kontrolliert - 22-Jähriger mit gestohlenem Damenfahrrad und "Amazon-Paket"

Im Rahmen der Präsenzmaßnahmen der Polizei im Lüneburger Stadtgebiet kontrollierten Einsatzkräfte in den späten Abendstunden des 11.05.26 Auf dem Wüsten Ort einen bereits polizeilich in Erscheinung getretenen 22-Jährigen. Dabei stellten die Beamten bei dem jungen Mann ein "Amazon-Paket" fest, dass an eine andere Person aus der Lüneburger Innenstadt adressiert war, sowie ein Damenfahrrad fest. Die Herkunft beider Gegenstände konnte der 22-Jährige nicht plausibel erklären, so dass die Beamten das Paket sowie das Fahrrad sicherstellten. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen eines möglichen Diebstahls.

Lüneburg - nach Streit zwischen Pärchen: Polizei stellt größere Mengen Bargeld sowie Betäubungsmittel und Arzneimittel sicher - Ermittlungen wegen Handel mit Betäubungsmitteln

Wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt die Polizei gegen einen 24-Jährigen sowie seine 20 Jahre alte Bekannte. Die beiden waren in den Nachmittagsstunden des 11.05.26 in einem Hotelzimmer in Lüneburg in einen Beziehungsstreit geraten, so dass die Polizei alarmierte wurde. Im Rahmen des Polizeieinsatzes stellten die Beamten bei den beiden Betäubungs- und Arzneimittel sowie eine größere Bargeldsumme fest und sicher. Parallel leistete die 20-Jährige bei den polizeilichen Maßnahmen erheblichen Widerstand und wurde körperlich aggressiv gegenüber den eingesetzten BeamtInnen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Adendorf - Einbruch in Wohngebäude - mit Stein die Scheibe eingeschlagen

Vergeblich versuchte ein Unbekannter in den Vormittagsstunden des 11.05.26 zwischen 09:00 und 13:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Geschwister-Scholl-Straße durch "Hebeln" an insgesamt drei Fenstern und einer Terrassentür einzubrechen. In der Folge nahm der Täter einen Stein, warf damit eine dreifach-verglaste Scheibe ein und konnte die Sicherung öffnen. Der Unbekannte gelangte ins Gebäude und konnte Schmuck erbeuten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

"Machen Sie es Einbrechern schwer!"

Vereinbaren Sie einen Termin für eine persönliche Einbruchschutzberatung durch Ihr Präventionsteam der Polizei bei Ihnen vor Ort: praevention@pi-lg.polizei.niedersachsen.de Tel. 04131-607-2107

Weitere Tipps Ihrer Polizei:

- Verschließen Sie Türen, Fenster und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Sorgen Sie bei Abwesenheit dafür, dass Ihre Wohnung oder das Haus einen bewohnten Eindruck macht. Kümmern Sie sich darum, dass z.B. die Mülltonne am Entleerungsdatum an die Straße gestellt wird und Ihr Briefkasten regelmäßig geleert wird. Beleuchten Sie Ihre Räumlichkeiten. Nutzen Sie dafür einfach Zeitschaltuhren oder Smart-Home Produkte.

Lüneburg - Einbrüche in Kindertagestätten

In die Räumlichkeiten zweier Kindertagesstätten im Embser Kirchweg sowie in der Stöteroggestraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 12.05.26 ein. Dabei schlugen die Täter Fensterscheiben ein, gelangten in die Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Größere Beute konnten die Eindringlinge nicht machen. Es entstand erheblicher Sachschaden von mehr als zehntausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Duo beim Parfümdiebstahl ertappt

Eine 30-Jährige sowie ihren 34 Jahre alten Begleiter ertappten Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in der Grapengießerstraße in den Nachmittagsstunden des 11.05.26 beim Diebstahl eines Parfüm-Flakons. Beide hatten zusammen gegen 18:00 Uhr versucht das Parfüm aus dem Laden zu bringen. Bei dem 34-Jährigen konnten die Beamten auch eine Brotdose mit ein Beutel mit vermutlich Drogen sicherstellen. Die Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahl und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Lüneburg - Reifen mit einem Messer zerstochen - Nachbarschaftsstreitigkeiten als Hintergrund - Seniorin beobachtet

Vermutlich aufgrund Nachbarschaftsstreitigkeiten zerstach eine 81 Jahre alte Lüneburgerin in den späten Abendstunden des 11.05.26 mit einem Messer zwei Reifen eines in der Stöteroggestraße geparkten Pkw Fiat. Zeugen beobachteten den Vorfall gegen 21:40 Uhr und alarmierten die Polizei, so dass Beamte die Seniorin antreffen konnten. Sie gestand die Sachbeschädigung ein. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Parallel ermittelt die Polizei auch wegen eines weiteren ähnlichen Vorfalls aus dem Monat Januar. Dort wurden ebenfalls drei Reifen eines Pkw VW zerstochen, die im Zusammenhang mit den Nachbarschaftsstreitigkeiten stehen könnten.

Die Polizei leitete strafrechtliche Ermittlungen ein.

Neu Wendischthun - Fischreusen aus Elbe mitgenommen

Insgesamt vier Fischreusen, die zum Aalfang in der Elbe ausgelegt und nur mit einem Boot zugänglich waren, stahlen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 08. und 10.05.26 am Elbstrand in Neu Wendischthun - Höhe Neu Bleckeder Straße. Es entstand ein Schaden von mehr als 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Mann steckt Schuhe ein

Ein Mann betrat am 11.05.2026 ein Geschäft in der Straße Adolfsplatz. Gegen 12:30 Uhr steckte er ein paar Schuhe im Wert von unter 50 Euro in einen Rucksack und versuchte den Kassenbereich zu passieren ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter konnte den Diebstahl beobachten und sprach den 40-Jährigen an. Das Diebesgut verblieb im Geschäft.

Clenze - Aufsitzrasenmäher gestohlen - Polizei kontrolliert verdächtigen Pkw - zwei Tatverdächtige ermittelt

Nach einem Diebstahl eines Aufsitzrasenmähers gelang der Polizei Lüchow ein Ermittlungserfolg. Im Zeitraum vom 09.05.2026 bis zum 11.05.2026 wurde von einem Garten in Clenze der Aufsitzrasenmäher im Wert von einigen hundert Euro entwendet.

Nachdem die Strafanzeige vor Ort aufgenommen wurde, konnte in der Nähe des Tatortes ein verdächtiger Pkw festgestellt werden. Nach einem Fluchtversuch konnte der rote VW Bulli in der Ortschaft Darlitz aufgefunden werden. Der Fahrzeugführer wurde nicht mehr angetroffen. In dem Fahrzeug konnten der entwendete Aufsitzrasenmäher sowie zwei Fahrräder festgestellt werden. Im Kofferraum versteckte sich darüber hinaus ein 58 Jahre alter Mann aus der Region. Dieser wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Nach ersten Ermittlungen wurde ein weiterer tatverdächtiger Mann identifiziert, welcher den roten Pkw zuvor ohne Erlaubnis von einem Hof in der Gemeinde Clenze in Gebrauch nahm. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei geht davon aus, dass die beiden festgestellten Fahrräder zuvor ebenfalls entwendet wurden und sucht nach Hinweisen zu den rechtmäßigen Eigentumsverhältnissen. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel. 05844-97640-0, entgegen.

++ Bild der Fahrräder unter www.polizeipresse.de ++

Uelzen

Uelzen - Diebstähle in Geschäften

In drei Geschäften der St.-Viti-Straße kam es am 11.05.2026 zu Diebstählen. Um kurz vor 15:00 Uhr wurde eine 22-Jährige bei dem Versuch Ringe zu entwenden von einem Mitarbeiter beobachtet. Auf eine Sporttasche hat es gegen 18:45 Uhr ein 25-Jähriger abgesehen. Der Diebstahl fiel auf als der selbige Mann wenige Minuten später in Begleitung eines 36 Jahre alten Mannes gemeinschaftlich einen Diebstahl von Alkohol in einem weiteren Geschäft beging. Dabei wurden die beiden Männer beobachtet, als sie die zuvor entwendete Tasche benutzten. Das Diebesgut verblieb vor Ort. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - Geldbörsendiebstahl - Polizei mahnt

Die Polizei mahnt nach einem Geldbörsendiebstahl am Mittag des 11.05.2026 in Uelzen: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!". Einem Senioren wurde zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr die Geldbörse aus seiner Umhängetasche entwendet, während er in einem Supermarkt in der Veerßer Straße einkaufen war. In der Geldbörse befanden sich Dokumente und Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - Lkw kommt von Fahrbahn ab - Kran zur Bergung im Einsatz

Ein LKW kam am 11.05.2026 gegen 15:30 Uhr von der Fahrbahn der Landesstraße 252, Demminer Allee, in einer leichten Linkskurve ab. Rechtsseitig der Fahrbahn kam das Fahrzeug im Seitenraum leicht nach rechts geneigt auf der Schutzplanke zum Stehen. Der LKW wurde mit einem Kran geborgen. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Der 62 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt.

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