Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++Streit über Luftballons endet in Körperverletzung++Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter - Fahrer leicht verletzt++Alkoholisiert mit Lkw unterwegs++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Streit über Luftballons endet in Körperverletzung

Zu einem handfesten Streit über Luftballons zwischen einer Verkäuferin und einer Kundin kam es in den Mittagstunden des 13.05.2026 in einem Geschäft am Sande. Die Kundin zog der Verkäuferin dabei an den Haaren und schlug mehrfach auf sie ein. Trotz anschließender Flucht konnte sie im Nahbereich angetroffen werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Lüneburg - Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter Ein Pkw-Fahrer befuhr den Kreisverkehr der Theodor-Heuss-Straße. Beim Ausfahren übersah er einen E-Scooter Fahrer. Durch den Zusammenstoß verletzte dieser sich leicht am Rücken.

Lüneburg - Ohne Führerschein erwischt

In den Abendstunden des 13.05.2026 führten Kräfte der Verfügungseinheit Lüneburg Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Hierbei wurde auch ein männlicher Fahrzeugführer kontrolliert, der jedoch keinen gültigen Führerschein vorzeigen konnte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Südergellersen - Einbruch in Pkw

In den Morgenstunden des 14.05.2026 kam es zu einem Einbruch in einen Pkw im Heiligentahler Weg in Südergellersen. Hierbei wurden hochwertige Angeln und entsprechendes Zubehör entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen

Stadt Uelzen

Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwoch, den 13.05.2026, gegen 21:00 Uhr, wird ein 62-jähriger Sattelzugfahrer durch mehrere Zeugen mit einer unsicheren Fahrweise gemeldet. Auf einem Tankstellengelände in Uelzen kann der 62-jährige kontrolliert werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,70 Promille. Daraufhin muss der 62-jährige die Polizisten zur Wache begleiten. Auf der Wache wird eine Blutentnahme durchgeführt. Dem 62-Jährigen wird die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein wird beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Samtgemeinde Aue

Bad Bodenteich

Behauptung von Nachtrunk

In den frühen Abendstunden des Mittwochs, 13.05.2026, wird ein 42-jähriger Mann in seinem PKW kontrolliert. Der 42-jährige ist zuvor durch Zeugen fahrenderweise in seinem PKW gesehen worden. Der 42-jährige gibt weiter an, dass er Alkohol getrunken habe, allerdings erst nachdem er seinen PKW geparkt habe. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wird durch ihn abgelehnt. Der 42-jährige wird zur Dienststelle verbracht. Dort werden ihm durch einen Arzt, in einem zeitlichen Abstand, zwei Blutproben entnommen. Gegen den 42-jährigen wird ein Strafverfahren eingeleitet.

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