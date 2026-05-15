Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Hangover in der Heide" nach Junggesellenabschied auf der Reeperbahn bestohlen ++ mit Straßenschild, Kirschbaum und Holzverschlag kollidiert ++ "mehr als ein Radler getrunken" ++

Lüneburg (ots)

Presse - 15.05.26 ++

Lüneburg

Neetze - Brand in Hauswirtschaftsraum - Feuerwehr im Löscheinsatz

Zu einem Brand in einem Hauswirtschaftsraum eines Wohnhauses im Rosenthaler Weg kam es in den frühen Abendstunden des 14.05.26. Anwohner hatten gegen 19:00 Uhr dunklen Rauch festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Einsatzkräfte löschten das Feuer. Betroffen war nur der Hauswirtschaftsraum. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Mechtersen - Einbruch in Gewächshaus - Arbeitsgeräte/Werkzeug gestohlen

Diverse Arbeitsgeräte/Werkzeuge wie Motorsägen und Heckenschere der Marke Stihl stahlen Unbekannte in der Nacht zum 14.05.26 bei einem Einbruch in ein Gewächshaus einer Gärtnerei im Bruchweg. Die Täter hatten eine Stahltür aufgebrochen. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Seitenspiegel von mehreren abgestellten Pkw beschädigt

Die Seitenspielgel mehrerer in der Peter-Schulz-Straße abgestellter Pkw, u.a. BMW und Skoda, beschädigten Unbekannte in der Nacht zum 15.05.26. Dabei wurden die Seitenspiegel von min. drei Fahrzeugen durch unbekannte Vandalen gegen 01:00 Uhr beschädigt. Anwohner nahmen noch akustisch entsprechende Geräusche wahr, konnten jedoch keine Personen mehr identifizieren. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - mit Glasflasche geworfen - Strafverfahren eingeleitet - Platzverweis

Eine Glasflasche warf ein 22-Jährigen in den Nachtstunden zum 15.05.26 Am Sande willkürlich herum. Dabei traf der Mann gegen 00:30 Uhr eine 21-Jährige am Bein, so dass diese Schmerzen erlitt. Eingreifende Polizeibeamte leiteten ein Strafverfahren gegen den 22-Jährigen ein und sprachen ihm einen Platzverweis für den Bereich der Alt-/Innenstadt aus.

Lüneburg - Geldbörse aus Pkw gestohlen: Jugendliche/Heranwachsende verwickeln Bekannten in ein Gespräch und greifen sich Geldbörse

Wegen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen zwei 16 und 18 Jahre alte junge Männer. Die beiden Lüneburger hatte gegen 23:30 Uhr in der Ilmenaustraße einen 20-Jährigen in ein Gespräch verwickelt, so dass dieser aus seinem Pkw ausstieg. Während des Gesprächs lenkten die beiden den 20-Jährigen ab und griffen sich aus dem Pkw die Geldbörse des Heranwachsenden.

Oldendorf (Luhe) - Smart-Fahrer kollidiert mit Straßenbaum und verunfallt - schwer verletzt - Führerschein sichergestellt

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auch infolge von Dogen-/ Medikamenteneinfluss ermittelt die Polizei gegen einen 48 Jahre alten Fahrer eines Pkw Smart. Der Mann war in den Morgenstunden des 14.05.26 in sog. "Schlangenlinien" auf der Kreisstraße 20 unterwegs, fuhr gegen 09:30 Uhr mehrfach auf die Gegenfahrbahn, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und überschlug sich mit dem Pkw, so dass dieser auf dem Dach liegen blieb. Der 48-Jährigen wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Lüneburg gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens stellten die Beamten auch den Führerschein des Mannes sicher.

Lüneburg - mit Straßenschild, Kirschbaum und Holzverschlag kollidiert - drei von fünf Insassen flüchten - Personen im Nahbereich angetroffen - Blutproben entnommen - Polizei ermittelt

Eine "Spritztour" an Vatertag von insgesamt fünf Insassen eines Pkw Fiat Panda endete in den Nachmittagsstunden des 14.05.26 im Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Böll-Straße. Nach derzeitigen Ermittlungen waren die fünf jungen Männer im Alter von 19 und 20 Jahren gegen 16:15 Uhr mit dem Pkw Fiat unterwegs, kollidierten aus ungeklärter Ursache mit einem Straßenschild sowie einem Kirschbaum und blieben dann in einem Holzverschlag für Mülltonnen an einem Wohngebäude stehen. Insgesamt drei der fünf Insassen ergriffen die Flucht, konnte jedoch durch alarmierte Polizeibeamte angetroffen und kontrolliert werden. Da keiner der fünf jungen Männer "den Pkw gefahren haben will", sicherten die Beamten Spuren und veranlassten die Blutentnahme bei alle fünf Personen. Gegen diese wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Lüneburg/Hamburg/Uckermark - "Hangover in der Heide" nach Junggesellenabschied auf der Reeperbahn bestohlen - in Lüneburg gestrandet - Polizei hilft weiter

Einem 23-Jährigen aus Brandenburg versuchten Beamte der Polizei Lüneburg in den Morgenstunden des 15.05.26 weiterzuhelfen. Der junge Mann hatten den Vatertag zusammen mit Bekannten in Hamburg im Rahmen eines Junggesellenabschieds verlebt, so dass ihm in der Nacht auf der Reeperbahn seine Bauchtasche mit allen Wertgegenständen gestohlen wurden. Aufgrund seiner Alkoholisierung nicht ganz orientiert, strandete der 23-Jährige mit der Bahn am Morgen des 15.05. in Lüneburg, wo er sich zur Polizeiwache durchschlug. Die Beamten nahmen sich dem 23-Jährigen an, nahmen den Diebstahl der Bauchtasche zur Anzeige und verständigten Angehörige des 23-Jährigen. Diese wollten sich kümmern, dass der 23-Jährigen wieder in die 350 km-entfernte Heimat kommt.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - "mehr als ein Radler getrunken" - betrunkener Radfahrer kollidiert mit Pkw - leicht verletzt - 1,64 Promille

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen einen 59 Jahre alten Radfahrer nach einer Kollision mit einem geparkten Pkw in den Nachtstunden zum 15.05.26 in der Bahnhofstraße. Der alkoholisierte Radler war gegen 01:00 Uhr ohne Beleuchtung gegen einen geparkten Pkw Jeep geprallt, so dass ein Sachschaden von mehr als 2.500 Euro entstand. Er stürzte dadurch und verletzt sich leicht. Alarmierte Polizeibeamte stellten bei dem Radler einen Alkoholwert von 1,64 Promille fest.

Uelzen

Bad Bevensen - Brand in Keller eines Mehrfamilienhauses - zwei Bewohner leicht verletzt - Gebäude aufgrund Verrußung nicht bewohnbar - Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Zu einem Brand in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses im Lönsweg kam es in den Nachmittagsstunden des 14.05.26. Anwohner hatten gegen 16:30 Uhr die Rauchentwicklung wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert, die mit mehr als 50 Einsatzkräften den Brand löschte. Durch die starke Rauchentwicklung wurden Teile des Gebäudes stark verrußt, so dass dieses aktuell nicht mehr bewohnbar ist. Parallel erlitten zwei Bewohner leichte Rauchgasvergiftungen, so dass diese ins Klinikum nach Uelzen gebracht wurden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Aktuell können weder ein technischer Defekt noch eine Form von Brandstiftung als Ursache ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Einbruch in Arztpraxis

In die Räumlichkeiten einer Arztpraxis brachen Unbekannte in der Nacht zum 15.05.26 ein. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen und als dem Gebäude Bargeld erbeuten können. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Polizei ermittelt - aggressives Verhalten durch Insassen eines Pkw - Personen folgen zwei Männern

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Bedrohung ermittelt die Polizei nach einem durch zwei 26 und 38 Jahre alte Männer angezeigten Vorfall in den Nachtstunden zum 15.05.26 in der Gudestraße. Nach Angaben der beiden Männer aus dem Landkreis Uelzen sowie von Zeugen war der Fahrer eines Pkw BMW mit Uelzener-Kfz-Kennzeichen gegen 02:00 Uhr im Bereich des Fußgängerüberwegs mit hoher Geschwindigkeit unterwegs und hatte erst kurz vor den beiden Männern auf dem Fußgängerüberweg gestoppt. In der Folge kam es zu einem aggressiven Gespräch, zu dem sich noch weitere Personen dazugesellten und in der Folge den beiden 26 und 38 Jahre alten Männern folgten. Diese alarmierten die Polizei. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen auch in Bezug auf den Halter des Pkw BMW (Kfz-Kennzeichen sind bekannt) dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Ebstorf - Handgreiflichkeiten nach Streit

Zu einem Streit zwischen zwei 22 und 49 Jahre alten Männern kam es in den Abendstunden des 14.05.26 in der Hauptstraße. Möglicherweise aufgrund der "Parksituation" eines abgestellten Pkw kam es gegen 20:45 Uhr zu einem Streit zwischen den Personen, bei dem beide Männer aggressiv, beleidigend und handgreiflich wurden. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Eimke - mit Baum kollidiert und überschlagen - schwer verletzt

Schwerere Verletzungen erlitt eine 53 Jahre alte Fahrerin aus dem Landkreis Celle eines Pkw Skoda in den Mittagsstunden des 14.05.26 auf der Kreisstraße 9. Die Frau war gegen 13:00 Uhr zwischen Dreilingen und Bahnsen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, mit einem Baum kollidiert und hatte sich überschlagen. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro.

Himbergen - bei Überholvorgang verunfallt - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 19 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW Mini in den frühen Nachmittagsstunden des 14.05.26 auf der Kreisstraße 31 zwischen Landesstraße 253 und Strothe. Der junge Mann aus Nordrhein-Westfalen hatte gegen 14:20 Uhr eine Gruppe mit Radfahrern überholt, kam in einer leichten Linkskurve ins Schlingern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Mini, so dass dieser auf dem Dach zum Stillstand kam. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro.

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