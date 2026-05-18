Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Flugzeugnotlandung: Kleinflugzeug landet auf Acker - keine Verletzten ++ "Oldtimer" entwendet: Diebe stehlen Opel Manta GSI, Farbe gelb ++ in stillgelegte Biogasanlage eingebrochen

Lüneburg (ots)

Presse - 18.05.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - nach Streit zwischen Kindern geraten Männer auf Spielplatz aneinander

Nach einem Streit zwischen Kindern in den Nachmittagsstunden des 17.05.26 gerieten zwei 42 und 39 Jahre alte Erwachsene auf einem Spielplatz in der Schützenstraße aneinander. Der 39-Jährige wollte dabei gegen 15:20 Uhr den 42-Jährigen zur Rede stellen, woraufhin dieser dem 39-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug, so dass dieser Schwellungen erlitt. Die alarmierte Polizei konnte die Beteiligten vor Ort antreffen und ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Bleckede - Brand von Altpapiercontainer - Polizei ermittelt

Zu einem Brand eines Altpapiercontainers kam es in den Nachtstunden zum 18.05.26 vor der Elbtal-Grundschule in der Lauenburger Straße. Die Feuerwehr löschte gegen 02:30 Uhr den bereits in Vollbrand stehenden Altpapiercontainer. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Teldau/ Neu Wendischthun - in stillgelegte Biogasanlage eingebrochen - Pumpen und Werkzeug abtransportiert

In eine stillgelegte Biogasanlage im Kühneweg in Neu Wendischthun brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 15. und 17.05.26 ein. Die Täter gelangten gewaltsam u.a. in eine Halle und transportierten dort diverse Pumpen und Werkzeuge ab. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus, Tel. 038841-61950, entgegen.

Scharnebeck - betrunkener Autofahrer kollidiert mit mehreren Verkehrszeichen - 3,33 Promille

Einen betrunkenen 62 Jahre alten Fahrer eines Pkw Citroen zog die Polizei in den Mittagsstunden des 17.05.26 in Scharnebeck aus dem Verkehr. Der Mann aus dem Landkreis war gegen 11:45 Uhr mit seinem Citroen auf der Erbstorfer Landstraße unterwegs, kam aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte ein Verkehrszeichen und kam kurz hinter dem dortigen Kreisverkehr zum Stehen. Dort touchierte das Fahrzeug auch noch ein weiteres Verkehrszeichen. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro. Bei dem Mann wurde ein Alkoholwert von 3,33 Promille festgestellt. Der Führerschein des 62-Jährigen wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens sichergestellt.

Lüneburg - Zeugen nach Brand an "Altstadt-Ruine" gesucht - "Wer sah verdächtige Person am Haus in der Görgesstraße?"

Nachdem es in den Abendstunden des 16.05.26 gegen 20:20 Uhr zu einem Brand in der "Wohnhaus-Ruine" in der Görgesstraße kam, sucht die Polizei mögliche Zeugen, die den möglichen Täter gegen 20:15 Uhr am Gebäude in der Görgesstraße beobachtet hatten. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte ein Unbekannte durch ein Loch in der Mauer einen Holzstapel im Inneren des leerstehenden Reihenhauses in Brand gesetzt. Anwohner bemerkten sehr zeitnah die Rauchentwicklung, so dass die alarmierte Feuerwehr den Brand schnell löschen konnte. Sachschaden entstand objektiv nicht. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215 bzw. -607-2314, entgegen.

Amt Neuhaus - Auseinandersetzung zwischen Männern - Polizei im Einsatz

Ein größerer Polizeieinsatz ereignete sich in der Nacht zum 17.05.2026 im Amt Neuhaus in der Ortschaft Neuhaus. Dabei gerieten drei Männer in einen Streit. Am Markt erlitt einer der Männer einen Schlag in sein Gesicht. Zudem wurde er mehrfach beleidigt. Aufgrund des aggressiven Verhaltens der übrigen Personen wurden mehrere Streifenwagen zum Einsatzort entsandt. Die Situation konnte beruhigt werden. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Zwei Männer erhielten einen Platzverweis. Zu schwereren Verletzungen kam es nicht.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Ein Jugendlicher auf einem E-Scooter wurde von der Polizei am 18.05.2026 gegen 07:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Theodor-Körner-Straße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz vorlag. Zudem konnte festgestellt werden, dass dieser eine Geschwindigkeit von 60 km/h erreichen konnte. Der E-Scooter wurde den Erziehungsberechtigten ausgehändigt.

Uelzen

Uelzen - Rangelei an der Skaterbahn

An der Skaterbahn in der Albrecht-Thaer-Straße kam es am 16.05.2026 gegen 19:00 Uhr zu einer Rangelei zwischen zwei Männern im Alter von 21 und 29 Jahren. Vorausgegangen waren nach ersten Erkenntnissen Unstimmigkeiten über die Nutzung der Skaterbahn. Ein Zeuge konnte die Männer voneinander trennen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Bad Bevensen - "Oldtimer" entwendet: Diebe stehlen Opel Manta GSI, Farbe gelb

Einen Opel Manta GSI im Wert von mehreren tausend Euro entwendeten Unbekannte am 17.05.2026 gegen 02:00 Uhr. Der gelbe Oldtimer war bei einem Hotel Am Klaubusch abgestellt. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu dem Fahrzeug. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - Flugzeugnotlandung: Kleinflugzeug landet auf Acker - keine Verletzten

Ein Kleinflugzeug musste am Mittag des 18.05.2026 zwischen Kirchweyhe und Westerweyhe auf einem Acker notlanden. Nach ersten Erkenntnissen waren Motorprobleme ursächlich für die Notlandung, bei welcher beide Personen aus dem Flugzeug unverletzt blieben. Es entstand Sachschaden am Flugzeug. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 12:20 Uhr alarmiert.

Bad Bevensen - Unfall am Sasendorfer Kreuz

Auf der Landesstraße 252, am Sasendorfer Kreuz, ereignete sich am 18.05.2026 gegen 09:45 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Nach ersten Erkenntnissen war ein Vorfahrtsverstoß ursächlich für den Verkehrsunfall. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Bergungsarbeiten blieb die Kreuzung vorübergehend gesperrt. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen.

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