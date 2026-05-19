Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Tuning-Talk "reloaded" - die Präventionsveranstaltung der Polizei - Sa., 30.05.26 - 16-20 Uhr in Lüneburg ++ Polizeibeamte bieten "lockere Fachgespräche", Beratung zum legalen Tuning-Optionen ...

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Lüneburg (ots)

++ "Tuning-Talk "reloaded" - die Präventionsveranstaltung der Polizei - Sa., 30.05.26 - 16-20 Uhr in Lüneburg ++ Polizeibeamte bieten "lockere Fachgespräche", Beratung zum legalen Tuning-Optionen und Schallpegelmessungen an ++

Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen - Nord-Ost-Niedersachsen

"Im lockeren Dialog: Polizei & Tuning-Community" - Bereits zum dritten Mal (nach Veranstaltungen in Uelzen und Dannenberg im Jahr 2024) lädt die lädt die Arbeitsgruppe "Auto-Poser" (AG Poser) der Polizeiinspektion alle Interessierten zum "Tuning-Talk - Reloaded", einem lockeren Dialog und Austausch mit Fachgesprächen "auf Augenhöhe" Ende Mai dieses Mal in Lüneburg ein.

Der "Tuning-Talk" findet am Samstag, 30.05.26, von 16:00 bis 20:00 Uhr auf dem Parkplatz des Finanzamtes, Am Alten Eisenwerk (Zufahrt), in Lüneburg statt.

Das Angebot richtet sich insbesondere an alle tuning-begeisterten Auto- und Motorradfahrer. Die "AG Poser" der Polizeiinspektion sowie Mitarbeiter verschiedener Prüforganisationen werden dort für einen "Tuning Talk", "lockere Fachgespräch" und Austausch zur Verfügung stehen und neben Beratung zu legalen Tuning-Optionen auch kostenlose Schallpegelmessungen anbieten.

Parallel sind auch die "Speed-Cops" (der Polizeiinspektion) aus dem gleichnamigen DMAX-Format mit vor Ort.

So kann jeder testen lassen, wie laut sein/ihr Fahrzeug ist. Auch oder gerade für MotorradfahrerInnen besteht auch die Möglichkeit mal die Auswirkungen von "mit DB Killer" zu "ohne DB Killer" zu vergleichen. Bei dem Tuning-Talk handelt es sich um eine reine Präventionsveranstaltung. Ziel der BeamtInnen ist, bei festgestellten Verstößen oder Unzulässigkeiten es bei ermahnenden Gesprächen mit deutlichen Hinweisen zu belassen. Eine Ahndung von Bußgeldern ist nicht geplant.

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