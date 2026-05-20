Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Fahrraddieb aus Hamburg nach Hinweis festgehalten - Polizei ermittelt ++ Brand in Produktionshalle - Schweißroboter verursacht Brand - Feuerwehr im Löscheinsatz ++ Radfahrerin schwerverletzt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Fahrraddieb aus Hamburg nach Hinweis festgehalten - Polizei ermittelt

Einen Fahrraddieb konnte die Polizei in den Abendstunden des 19.05.26 im Bereich des Lüneburger Bahnhofs stellen. Aufgrund eines Hinweises eines Zeugen, der den 22-Jährigen aus Hamburg gegen 19:00 Uhr beim Diebstahl eines Gravelbikes (Versuch das Faltschloss aufzubrechen) beobachtete, konnten alarmierte Einsatzkräfte den Täter im Rahmen der Fahndung stellen. Das Fahrrad der Marke Rose, welches der Täter nicht klauen konnte, stellten die Beamten zur Eigentumssicherung sicher.

Bei dem 22-Jährigen stellten die Beamten auch eine BTM-haltige Tablette sicher.

Lüneburg - Brand in Produktionshalle - Schweißroboter verursacht Brand - Feuerwehr im Löscheinsatz

Zu einem Brand in einem Fabrikationsraum einer Firma in der Lüner Rennbahn kam es in den Abendstunden des 19.05.26. Ein Schweißroboter hatte gegen 18:30 Uhr trotz Absauganlage und Wasserbecken einen Brand verursacht. Mitarbeiter versuchten noch den Brand zu löschen, was jedoch nicht abschließend gelang, so dass Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort waren und das Feuer löschten.

Bleckede - nach Streit - Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung

Wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einem Streit zwischen zwei 30 und 67 Jahre alten Männern im Außenbereich eines Grundstücks im Waldring. Möglicherweise aufgrund eines verschwundenen Handys hatte der 30-Jährige gegen 19:00 Uhr versucht den Senior mit einem Baseballschläger zu schlagen. Der Senior wich aus; der 30-Jährige ergriff die Flucht. Verletzt wurde niemand.

Lüneburg - Werbetafel von Restaurant gestohlen

Die Werbetafel eines Restaurants in der Lüner Straße stahlen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 18.05.26. Die Diebe transportierten die schwarze neutrale Werbetafel zwischen 15:30 und 17:00 Uhr ab und nahmen diese mit. Es entstand ein Schaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Führerschein nach Trunkenheit beschlagnahmt

Eine 55 Jahre alte Frau wurde am 19.05.2026 gegen 17:50 Uhr am Steuer eines Skoda Fabia in der Hamburger Straße kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von etwas über zwei Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein der Frau beschlagnahmt.

Lüneburg - PKW kollidiert mit E-Scooter

Am Nachmittag des 19.05.2026 kollidierten ein PKW und ein E-Scooter bei dem Kreisverkehr Wilhelm-Leuschner-Straße/Konrad-Adenauer-Straße. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der PKW in den Kreisverkehr ein und kollidierte mit dem von rechts auf einem Radweg kommenden E-Scooter. Der Fahrer des E-Scooter erlitt leichte Verletzungen. Er räumte den vorherigen Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln ein. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Von Fahrbahn abgekommen - Fahrer leicht verletzt

Ein 28 Jahre alter Mann kam am 19.05.2026 gegen 13:05 Uhr mit einem Mercedes Vito von der Fahrbahn der Straße Am Ginsterberg ab. Das Fahrzeug touchierte einen Straßenbaum und kam am Fahrbahnrand zum Stehen. Die Airbags lösten aus. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden liegt bei mehreren Tausend Euro.

Emmendorf - Radfahrerin schwerverletzt

Eine 19 Jahre alte Radfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 41 am 19.05.2026 gegen 13:40 Uhr schwerverletzt. Die Heranwachsende befuhr die Kreisstraße von Jastorf nach Molzen als ihr auf gerader Strecke ein PKW auffuhr. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum ein geliefert. Warum der 84 Jahre alte Fahrer des PKW die Radfahrerin nicht wahrgenommen hat, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Suderburg - Diebstähle von Werkzeugen

In der Herbert-Meyer-Straße kam es am Nachmittag des 19.05.2026 zu Diebstählen von Werkzeugen. Nach ersten Ermittlungen haben zwei männliche Personen eine Kettensäge aus einem unverschlossenen PKW und weitere Werkzeuge von der Terrasse eines Grundstücks entwendet. Der Wert des Diebesgutes wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Täter waren nach ersten Erkenntnissen mit einem VW T-Roc vor Ort. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - PKW kollidiert mit Radfahrer

Ein 52 Jahre alter Mann fuhr am 20.05.2026 gegen 07:40 Uhr mit einem PKW von dem Parkplatz Am Theater über einen Bürgersteig in den Kreisverkehr Greyerstraße ein. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen dem PKW und einem aus dem Kreisverkehr auf den Bürgersteig fahrenden Radfahrer. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

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