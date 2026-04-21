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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter betrügt 78-Jährige - Wer kennt die Person?

Gelsenkirchen (ots)

In einem Betrugsfall sucht die Polizei Gelsenkirchen mit Hilfe von Fotos einer Überwachungskamera nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen. Der Mann gelangte am Montag, 22. Dezember 2025, an die Bankkarte und den Goldschmuck einer 78 Jahre alten Frau aus Gelsenkirchen, indem er sich als Sparkassenmitarbeiter ausgab und vorgab, die Gegenstände prüfen zu müssen. Anschließend hob er mit der Bankkarte unbefugt Geld an einem Geldautomaten in Resse ab, wo er von einer Überwachungskamera aufgenommen wurde.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Die Bilder sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/201393

Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8120 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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