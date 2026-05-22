Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Fenster auf Kipp" - Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck erbeutet ++ schwer verletzt nach Wendemanöver ++ ... die Polizei ist präsent und kontrolliert - Drogen sichergestellt

Lüneburg (ots)

Presse - 22.05.26 ++

Lüneburg

Adendorf - "Fenster auf Kipp" - Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck erbeutet

In ein Einfamilienhaus im Robert-Lehmann-Ring brachen Unbekannte in den frühen Abendstunden des 21.05.26 ein. Dabei konnten die Täter zwischen 18:00 und 18:45 Uhr ein auf Kipp stehende öffnen und gelangten ins Gebäude. Dort nahmen sie Schmuck mit. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

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Lüneburg - handfester Streit zwischen Senioren - Laubarbeiten auf Gehweg als Auslöser

Zu einem Streit zwischen einem 76 Jahre alten Anwohner und einem 60 Jahre alten Spaziergänger mit einem Hund kam es in den Mittagsstunden des 21.05.26 auf dem Gehweg bei der St. Johanniskirche. Aufgrund der Laubarbeiten des 76-Jährigen waren beide Männer gegen 13:50 Uhr in Streit geraten, der in wechselseitigen Schlägen und Schubsen endete. Beide Männer, die jeweils leichte Verletzungen erlitten, ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.

Lüneburg, OT. Rettmer/Heiligenthal - Polizei sucht Nutzer/Fahrer eines orangefarbenen Klein-SUV als potentiellen Zeugen - Unbekannter greift nach Mobiltelefon von Joggerin - Frau setzt sich zur Wehr, so dass Tat misslingt und "schlägt Täter in die Flucht" - Polizei ermittelt

Nach dem versuchtem Handyraub bei einer Joggerin in Abendstunden des 15.05.26 im Bereich des Fuß-/Radwegs der Heiligenthaler Straße (siehe Pressemitteilung v. 17.05.) sucht die Polizei den Nutzer/Fahrer eines orangefarbenen Kleinwagens/ -SUV als möglichen Zeugen. Der Fahrer des Kleinwagens hatte am 15.05.26 gegen 20:00 Uhr im Bereich des Parkplatzes im Kurvenbereich zwischen Rettmer und Heiligenthal (im weiteren Umfeld des Vorfallortes) gestanden und war dann in Richtung Lüneburg weggefahren. Der Fahrer/Nutzer des Fahrzeugs wird gebeten, sich mit der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2663 bzw. 2215, in Verbindung zu setzen.

Hintergrund:

Die 24 Jahre alte Joggerin war gegen 20:00 Uhr auf dem Fuß-/Radweg unterwegs, als der Täter plötzlich nach dem Mobiltelefon in der Hand der Frau griff. Diese hielt dagegen, setzte sich zur Wehr, stürzte jedoch, so dass der Täter die Flucht (ohne das Mobiltelefon) ergreifen konnte. Die Frau erlitt leichte Verletzungen durch den Sturz. Erste Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Antreffen des Täters. Dieser wird wie folgt beschrieben: ca. 185 cm groß, schlank, dunkelgrüne Strickjacke oder Fleecejacke (mit Zipper) und dunkelblaue Jeans (locker sitzend).

Hinweise auf verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge in den Abendstunden des 15.05. zwischen Rettmer und Heiligenthal nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Geldbörse aus Handtasche gestohlen - die Polizei mahnt

Die Geldbörse einer 83-Jährigen griff sich ein Unbekannter bei günstiger Gelegenheit in den Nachmittagsstunden des 21.05.26 gegen 15:45 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Sülfmeisterstraße. Es entstand ein Schaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Handorf - schwer verletzt nach Wendemanöver - mit Rettungshubschrauber in Spezialklinik geflogen

Schwere Verletzungen erlitt ein 50 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Transporter in den Morgenstunden des 21.05.26 auf der Bundesstraße 404 im Bereich Handorf. Der Mann war gegen 09:30 Uhr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Geesthacht unterwegs, befährt die Abfahrt Handorf, wendet jedoch seinen Pkw vor der Abfahrt aufgrund eines Rückstaus, um in Richtung A39 weitzufahren. Dabei kollidiert der Transporter mit einem Pkw Hyundai einer 59-Jährigen, die seitlich in den Transporter fuhr. Der 50-Jährige wurde aufgrund der Schwere der Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in einer Spezialklinik nach Hamburg geflogen. Es entstand ein Schaden von mehr als 25.000 Euro.

Lüneburg - ... die Polizei ist präsent und kontrolliert - Drogen sichergestellt - Platzverweis erteilt

Ihre Präsenzmaßnahmen in der Lüneburger Innenstadt setzte die Polizei auch im Verlauf des 21.05.26 fort. Neben dem Kontaktbereichsdienst und der Verfügungseinheit waren auch Ermittler in zivil unterwegs und kontrollierten dabei u.a. in der Ilmenaustraße verschiedene Personen. Dabei stellten die Beamten bei einem 50-Jährigen gegen 13:30 Uhr eine Konsumeinheit mit Kokain sicher. Bei einem 29-Jährigen fanden die Ermittler mehrere verkaufsfertige Klemmleistenbeutel mit Marihuana. Die Polizei leiteten Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt und unerlaubten Handel mit Cannabis ein.

Einen Platzverweis für den 21.05. sprachen Einsatzkräfte einem 36-Jährigen aus. Dieser hatte gegen 12:00 Uhr Bei der Abtspferdetränke herumgeschrien und gegen ein Geländer getreten.

Lüchow-Dannenberg

Gartow - PKW und Pedelec-Fahrer kollidieren

Am 21.05.2026 gegen 11:35 Uhr kollidierten ein PKW und ein Pedelec-Fahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Springstraße. Die Fahrerin des PKW manövrierte zu dem Zeitpunkt auf dem Parkplatz als der Mann mit dem Pedelec ebenfalls den Parkplatz befuhr. Es kam zu einer Kollision, bei welcher er leichte Verletzungen erlitt. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Hitzacker - Mopedfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Ein 18 Jahre alter Fahrer eines Mopeds war am 21.05.2026 gegen 18:00 Uhr auf der Harlinger Straße in Fahrtrichtung Sarchem unterwegs. Als er in einen Kreisverkehr einfuhr geriet er auf Rollsplitt ins Schleudern und kam anschließend zu Fall. Er erlitt leichte Verletzungen.

Lüchow - Transporterfahrer mit knapp zwei Promille kontrolliert

Die Polizei kontrollierte am 22.05.2026 gegen 08:20 Uhr an der Straße bei dem Plater Speicherbecken einen Transporter. Dabei stellte sich heraus, dass der 31 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,98 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Uelzen

Uelzen - Glasfassadenscheibe einer Bank zerstört

Die Glasfassadenscheibe einer Bank in der Veerßer Straße wurde am 21.05.2026 mit einem Stein zerstört. Nach Angaben eines Zeugen sollen zuvor Jugendliche mit Steinen geworfen haben. Einer dieser Steine traf die Scheibe, welche zersplitterte. Die Jugendlichen entfernten sich anschließend in Richtung Dietrichstraße. Sie wurden im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bienenbüttel - Zeugen melden alkoholisierten Traktorfahrer

Mehrere Zeugen meldeten am 21.05.2026 gegen 05:30 Uhr einen augenscheinlich alkoholisierten Traktorfahrer. Die Polizei konnte den Mann auf einem Parkplatz in der Poststraße antreffen und kontrollieren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Zudem war der 40-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei der Verbringung zur Dienststelle zur Durchführung einer Blutentnahme leistete der Mann Widerstand. Eine Blutprobe konnte in Anschluss entnommen werden.

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