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Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannter spannt Stolperfalle über Gehweg, Fußgänger verletzt sich schwer - Polizei bittet um Hinweise - 1. Folgemeldung

Essen (ots)

45468 MH.-Altstadt I: Am 20. April stolperte ein Fußgänger auf der Weißenburger Straße über eine gespannte Schnur und verletzte sich schwer. Die Polizei bat um Zeugenhinweise. Seitdem gab es zwei weitere Fälle an derselben Örtlichkeit. Vergangenen Montag war ein 57-Jähriger auf dem Gehweg an der Weißenburger Straße über eine gespannte Schnur gefallen und durch den Sturz schwer verletzt. Unsere ursprüngliche Pressemeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannter-spannt-stolperfalle-ueber-gehweg-fussgaenger-verletzt-sich-schwer-polizei-bittet-um-hinweise Am Freitagmorgen (24. April) wurde die Polizei erneut zur Weißenburger Straße gerufen, weil eine Anwohnerin bemerkt hatte, dass an ihrem dort geparkten Auto eine Schnur befestigt war. Heute (28. April) gab es einen weiteren Einsatz an derselben Örtlichkeit. Gegen 4:50 Uhr wollte eine 55-jährige Mülheimerin die Weißenburger Straße überqueren und wäre dabei beinahe über eine zwischen zwei geparkten Autos gespannte Schnur gefallen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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