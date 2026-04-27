Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Kind durch Biss von Polizeihund verletzt

Essen (ots)

45472 MH-Heißen: Am Freitagabend (24. April) entwich ein Polizeihund vom Grundstück des dazugehörigen Diensthundeführers und verletzte ein 9-jähriges Kind.

Der Hund befand sich offenbar zunächst in seiner Hundebox und später im Garten des Diensthundeführers, bevor er auf die Wiese des Nachbargrundstücks gelangte. Dort spielten mehrere Kinder mit einem Ball. Der Hund lief vermutlich auf den 9-Jährigen zu, so dass dieser offenbar erschrak und wegrannte. Anschließend biss der Hund dem Jungen ins Gesäß, bevor er durch die Frau des Diensthundeführers gesichert wurde.

Das Kind wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde die Bisswunde genäht, das Kind blieb vorsorglich im Krankenhaus. Gegen den Diensthundeführer sowie seine Frau wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Ermittlungen werden aus Neutralitätsgründen von der Polizei Bochum übernommen./SyC

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