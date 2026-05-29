Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe bestehlen Seniorin

Halver (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde eine 85-jährige Frau beim Einkaufen in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. Die Seniorin kaufte zwischen 14.30 und 14.45 Uhr ein. Kurz, bevor sie bemerkte, dass ihre Geldbörse weg war, wurde sie von einem fremden Mann angesprochen, der nur schlecht Deutsch sprach. Möglicherweise handelte es sich um ein Ablenkungsmanöver. Die Seniorin hatte ihre Geldbörse in einer Tasche verstaut, die sie am Handgelenk trug. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper getragen werden - beispielsweise in Innentaschen der Jacke. Der Einkaufswagen ist der schlechteste Aufbewahrungsort. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie. (cris)

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