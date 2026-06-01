Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Suche nach vermisstem Elfjährigen

Iserlohn (ots)

Die Polizei fahndet nach einem vermissten Elfjährigen aus Iserlohn. Der Junge wollte am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr "nur kurz" nach draußen, kam jedoch nicht wieder nach Hause. Die Eltern meldeten ihn in der Nacht als vermisst. Seitdem laufen umfangreiche Suchmaßnahmen unter anderem mit einem Hubschrauber im Bereich Innenstadt. Ein Mantrailer verfolgte seine Spur bis zum Seilersee. Als der Junge das Haus verließ, trug er ein grünes T-Shirt, eine grüne Hose und grüne Sneakers. Ein Foto ist im Fahndungsportal der Polizei zu sehen unter https://polizei.nrw/fahndung/205161 . Der Junge hat kurze, dunkle Haare. Wer hat den Jungen in den vergangenen Stunden gesehen? Bitte melden unter dem Polizeinotruf 110! (cris)

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