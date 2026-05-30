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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 99 km/h durch Kalthof - Tempomessungen der Polizei am Freitag und Samstag

MK (ots)

Menden, Iserlohn, Lüdenscheid - hier blitzte es gestern und heute. Freitagmittag fuhren 29 Fahrzeuge an der Werdohler Landstraße in Lüdenscheid zu schnell. Ein Verkehrsteilnehmer aus dem MK war mit 71 bei 50 am schnellsten. Nachmittags ging es weiter zur Lösenbacher Landstraße. Innerhalb von zwei Stunden waren 26 Leute zu schnell. 80 bei 50 war hier der Höchste Messwert. Doch auch in Menden wurde am Freitag das Tempo gemessen. Mittags traf es den Salzweg in Lendringsen. 22 Fahrzeuge waren zu schnell, der höchste Messwert lag bei 45 km/h bei erlaubtem Tempo 30. Nachmittags wurde Ob dem Lahrtal gemessen. Von 150 Fahrzeugen waren 63 zu schnell. Der Schnellste Fahrer wurde mit 54 bei 30 gemessen, auch hier kam das Fahrzeug aus dem MK. Zwischen 17-18.30 Uhr folgten dann Messungen an der Bachstraße. Bei 30 km/h wurden hier 21 zu zügige Fahrer gemessen. Der Schnellste fuhr 49km/h und kommt aus dem Kreis. Am heutigen Samstag wurde dann in Iserlohn Kalthof das Tempo gemessen. Mit 99 bei Tempo 50 wurde hier der schnellste Verkehrsteilnehmer gemessen, er kommt aus dem MK. 106 Fahrzeuge waren an der Stelle zwischen 12-14.10 Uhr zu schnell. Deswegen wird auch künftig weiter gemessen. Zu hohe Geschwindigkeit ist eine Hauptunfallursache. Mit Kontrollen muss immer gerechnet werden. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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