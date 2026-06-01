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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstähle von Geldbörsen und einem Auto

Menden (ots)

Ein 71-jähriger Mendener wurde am Samstag, kurz vor 9 Uhr, an der Unteren Promenade gebeten, zwei Euro zu wechseln. Kurze Zeit später stellte er fest, dass ein weitaus höherer Geldbetrag in seiner Geldbörse fehlte. Offenbar hatte sich der Unbekannte unbemerkt selbst bedient und Geldscheine aus der Börse des 71-Jährigen gefingert. Der Unbekannte wird auf etwa 60 Jahre geschätzt, sprach Deutsch mit starkem Akzent und trug ein kurzes Hemd und eine kurze Hose. Ebenfalls an der Unteren Promenade wurde einer 77-jährigen Frau zwischen 9.25 und 10 Uhr die Geldbörse gestohlen. Zu dieser Zeit wollte sie in einem Discounter einkaufen. An der Kasse bemerkte sie, dass ihre Geldbörse weg war. Die hatte in einem Beutel am Einkaufswagen gehangen. Gegen 10 Uhr gab es den nächsten Taschendiebstahl in einem Discounter an der Unteren Promenade: An der Kasse stellte eine 88-jährige Frau fest, dass ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrem Rollator steckte. Weitere Taschendiebstähle gab es kurze Zeit später in Hemer. Die Polizei rät dringend, Wertsachen dicht am Körper zu tragen - am besten in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Täter wissen genau, dass Kunden ihre Geldbörsen beim Einkaufen gerne in den Einkaufswagen legen oder an den Haken hängen - mit oder ohne Korb oder Handtasche. Das Vertrauen im heimischen Discounter "um die Ecke" ist groß. Doch niemand behält seinen Einkaufswagen beim Einkaufen immer im Blick und die Diebe gehen äußerst geschickt vor. Die Täter müssen ihre Opfer nur lange genug beobachten, um dann im entscheidenden Augenblick blitzschnell und geübt zuzugreifen. Keinesfalls darf die PIN mit der Bankkarte zusammen im Portemonnaie verwahrt werden.

Am Wanderparkplatz Am Obsthof wurde ein Pkw gestohlen. Die Halterin hatte das Fahrzeug am 21. Mai dort abgestellt. Als sie am Freitagnachmittag zum Parkplatz zurückkam, war der blaue Dacia Sandero SD weg. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9199-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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