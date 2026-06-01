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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfall an Schützenfest-Tribüne
Randalierer in der Innenstadt

Altena (ots)

Ein 54-jähriger Motorradfahrer hat in der Nacht die Absperrungen für das Schützenfest auf der Lenneuferstraße ignoriert und ist gegen die Tribüne gefahren. Gegen 23.25 Uhr befuhr der Altenaer die Uferstraße in Richtung Werdohl. Wie er später gegenüber der Polizei erklärte, habe er nichts von dem Schützenfest gewusst und daher die Absperrungen umfahren. Die auf der Fahrbahn stehende Tribüne hielt er im Dunkeln für eine "Erhöhung der Straße", die er leicht nehmen könnte. Das Hindernis stellte sich aber als höher heraus als erwartet. Sein Motorrad kollidierte frontal und ungebremst mit dem Holzaufbau. Das Motorrad samt Fahrer überschlug sich. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr streute ausgelaufenes Öl ab. Auch das Motorrad wurde beschädigt.

Ein 47-jähriger Lüdenscheider randalierte am Samstagnachmittag in der Innenstadt. Der lediglich mit einer Winterjacke bekleidete Mann trat im Fritz-Berg-Parkhaus gegen Fahrzeuge und durchpflügte an der Lutherkirche ein Blumenbeet. Zwei Wagen wurden beschädigt. Die Polizei erteilte einen Platzverweis und schrieb drei Anzeigen wegen Sachbeschädigungen. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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