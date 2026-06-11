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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Transporter eingedrungen

Wassenberg (ots)

Unbekannte schlugen auf der Bergstraße die Seitenscheibe eines Transporters ein. Nach ersten Erkenntnissen machten sie allerdings keine Beute. Die Tat ereignete sich zwischen dem 9. Juni (Dienstag), 15 Uhr und dem 10. Juni (Mittwoch), 8 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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