POL-HS: In Transporter eingedrungen
Wassenberg (ots)
Unbekannte schlugen auf der Bergstraße die Seitenscheibe eines Transporters ein. Nach ersten Erkenntnissen machten sie allerdings keine Beute. Die Tat ereignete sich zwischen dem 9. Juni (Dienstag), 15 Uhr und dem 10. Juni (Mittwoch), 8 Uhr.
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