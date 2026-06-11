POL-HS: In Transporter eingedrungen

Geilenkirchen (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (10. Juni) fuhr gegen 00.35 Uhr ein Pick Up auf das Gelände einer an der Landstraße ansässigen Firma. Auf Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, dass drei Personen aus dem Fahrzeug stiegen und sich an einem Wohnwagen zu schaffen machten. Diesen koppelten sie schließlich an ihren Wagen an und flüchteten mit dem Gespann in unbekannte Richtung. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / ...

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