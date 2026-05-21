Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr mehrfach in Wehdel gefordert

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schiffdorf-Wehdel (ots)

Die Ortsfeuerwehren Wehdel, Geestenseth und Altluneberg wurden in den vergangenen Tagen zu zwei Einsätzen in die Altluneberger Straße in Wehdel alarmiert.

Türnotöffnung am 18. Mai 2026

Am Montagabend, den 18. Mai 2026, wurden die Einsatzkräfte um 19:10 Uhr zu einer Türnotöffnung alarmiert. Vor Ort konnte die betroffene Person jedoch schnell aufgefunden werden, sodass der Einsatz zeitnah abgebrochen werden konnte. Insgesamt waren 44 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Wehdel, Geestenseth und Altluneberg im Einsatz. Der Einsatz konnte um 19:31 Uhr beendet werden.

Schornsteinbrand am 20. Mai 2026

Am Mittwoch, den 20. Mai 2026, erfolgte um 17:21 Uhr die Alarmierung zu einem Schornsteinbrand in der Altluneberger Straße. Bei der ersten Erkundung stellte sich heraus, dass zunächst lediglich ein Überdruckventil abblies. Mithilfe einer Wärmebildkamera konnten jedoch weiterhin erhöhte Temperaturen sowie Feuerreste im Kessel und im Abgasrohr festgestellt werden.

Gemeinsam mit dem ebenfalls alarmierten Schornsteinfeger ging ein Trupp unter Atemschutz vor und erstickte das Feuer mithilfe einer Löschdecke. Im Anschluss wurde der betroffene Bereich fortlaufend mit der Wärmebildkamera kontrolliert, bis die Temperaturen ausreichend gesunken waren.

Die Ortsfeuerwehren Wehdel, Geestenseth und Altluneberg waren mit insgesamt 49 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz endete um etwa 18:00 Uhr.

Text: M. Schurr, Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell