POL-HS: Wohnwagen gestohlen

Selfkant-Saeffelen (ots) - Die 12-jährige Arina S. wurde am 12. Mai 2026 als vermisst gemeldet. Sie war bereits mehrfach aus ihrer Wohngruppe in Selfkant-Saeffelen weggelaufen und hatte sich zu Familienangehörigen nach Mönchengladbach begeben. Aktuell ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Sie soll einen namentlich nicht bekannten Freund in Köln über das Internet kennengelernt haben und könnte sich dort aufhalten. Daher ...

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