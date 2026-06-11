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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnwagen gestohlen

Geilenkirchen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (10. Juni) fuhr gegen 00.35 Uhr ein Pick Up auf das Gelände einer an der Landstraße ansässigen Firma. Auf Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, dass drei Personen aus dem Fahrzeug stiegen und sich an einem Wohnwagen zu schaffen machten. Diesen koppelten sie schließlich an ihren Wagen an und flüchteten mit dem Gespann in unbekannte Richtung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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