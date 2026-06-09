Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 12-jähriges Mädchen vermisst

Selfkant-Saeffelen (ots)

Die 12-jährige Arina S. wurde am 12. Mai 2026 als vermisst gemeldet. Sie war bereits mehrfach aus ihrer Wohngruppe in Selfkant-Saeffelen weggelaufen und hatte sich zu Familienangehörigen nach Mönchengladbach begeben. Aktuell ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Sie soll einen namentlich nicht bekannten Freund in Köln über das Internet kennengelernt haben und könnte sich dort aufhalten. Daher fragt die Polizei: Wer hat Arina gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Arina hat dunkelblonde gewellte, kinnlange Haare, blaue Augen, ist schlank und 175 Zentimeter groß. Ein Foto der Vermissten kann über das Fahndungsportal der Polizei NRW eingesehen werden: Selfkant - vermisste Minderjährige | Polizei NRW Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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