POL-HS: Kraftstoffdiebstahl
Hückelhoven-Baal (ots)
Unbekannte Personen stahlen zwischen Samstag (6. Juni), 5 Uhr, und Montag (8. Juni), 19 Uhr, in der Wankelstraße aus dem Tank eines Lkw Dieselkraftstoff. Hierdurch entstand ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich.
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