POL-HS: Kraftstoffdiebstahl

Erkelenz (ots) - In der Gewerbestraße Süd verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnmobil und durchwühlten es. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Die Tat ereignete sich zwischen dem 3. Juni (Mittwoch), 17.30 Uhr, und dem 8. Juni (Montag), 11.45 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr