Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Windkraftanlagen

Polizei sucht Zeugen

Übach-Palenberg / Geilenkirchen (ots)

Zwischen März 2026 und Juni 2026 wurden mehrere Windkraftanlagen in Übach-Palenberg und Geilenkirchen aufgebrochen und teilweise aus dem Inneren Kabel abgeschnitten und entwendet.

- Übach-Palenberg-Holthausen, Birgder Hof, 16. - 17. Mai und 31. Mai 2026 - Übach-Palenberg-Holthausen, 17. Mai 2026 - Übach-Palenberg-Holthausen 23. - 26. Mai 2026 - Übach-Palenberg-Holthausen, 30. März - 26. Mai 2026 - Übach-Palenberg, Gut Drinhausen, 15. - 16. Mai 2026 - Übach-Palenberg, L 164, 27. Mai 2026 - Geilenkirchen, Pater-Briers-Weg, 8. - 13. Mai 2026 - Geilenkirchen-Hochheid, Am Elsenbusch, 2. - 3. Juni 2026

Wenn Sie zu den angegebenen Zeiten Beobachtungen gemacht haben, die mit einer der Taten in Zusammenhang gestanden haben könnten, melden Sie sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

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