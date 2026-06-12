POL-HS: Diebstahl aus Handwerkerfahrzeugen

Heinsberg (ots) - Am Donnerstag, 11. Juni, zwischen 12.30 und 14.30 Uhr, wurde eine 90-jährige Frau aus Heinsberg Opfer eines Trickbetruges. Gegen 12.30 Uhr erhielt sie den Anruf einer weiblichen Person, die ihr mitteilte, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine junge Mutter getötet wurde. Da die Personalien ihres Sohnes vollständig genannt wurden, ging die Heinsbergerin davon aus, dass es den ...

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