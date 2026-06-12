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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Handwerkerfahrzeugen

Wassenberg (ots)

Unbekannte Täter machten sich an zwei Handwerkerfahrzeugen zu schaffen. Auf dem Forster Weg schlugen sie an einem Wagen eine Scheibe ein und erbeuteten diverse Arbeitsgeräte. An der Gladbacher Straße schnitten sie an einem Pritschenwagen ein Sicherheitsnetz auf und entkamen mit Arbeitsgeräten für den Dachbau. Die Taten ereigneten sich vermutlich in der Nacht zu Donnerstag (11. Juni). Die zuständige Kriminalpolizei prüft nun mögliche Tatzusammenhänge.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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