Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte klauen Bargeld aus Tresor - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Siegen- Niederschelden (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (29.04.2026) ist es zu einem Einbruch in einen Handwerksbetrieb in der Bühlstraße in Niederschelden gekommen.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 17:00 Uhr und 09:00 Uhr gewaltsam Zutritt ins Objekt. Dort durchwühlten sie im Büro mehrere Schubladen. Außerdem versuchten sie einen Tresor aufzuhebeln. Von dem Vorhaben konnten sie jedoch absehen, da sie den dazugehörigen Schlüssel fanden. Die Einbrecher klauten rund 100 Euro und möglicherweise Arbeitsmaterialien aus einem in einer angrenzenden Halle stehenden Transporter.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

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