PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260601-2: Zeugensuche nach räuberischem Diebstahl

Brühl (ots)

Bislang unbekannter Täter verletzte Bewohnerin

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem etwa 45 bis 60 Jahre alten und zwischen 165 und 175 Zentimeter großen, bislang unbekannten Mann. Er soll am Freitagabend (29. Mai) in ein Einfamilienhaus in Brühl-Badorf eingebrochen sein. Bei seiner Flucht soll er eine Bewohnerin verletzt haben. Zur Tatzeit habe er einen Hut getragen und sei mit einem Fahrrad geflüchtet. Was der Unbekannte entwendete, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zum Täter oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand sollen die Bewohner das Haus an der Straße "Schnorrenberg" gegen 18.30 Uhr verlassen haben. Als sie gegen 19.30 Uhr zurückkehrten, sollen sie einen unbekannten Mann im Haus bemerkt haben. Daraufhin habe er die Flucht ergriffen und dabei die Geschädigte mit einem bislang unbekannten Gegenstand verletzt. Rettungskräfte brachten die verletzte Bewohnerin in ein Krankenhaus.

Alarmierte Polizistinnen und Polizisten dokumentierten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (er/jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 14:28

    POL-REK: 260601-1: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Elsdorf (ots) - Zusammenstoß mit Auto Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend (31. Mai) in Elsdorf ist ein Motorradfahrer (26) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (50) eines VW gegen 18 Uhr aus einer Parkbucht auf die Oststraße gefahren. Gleichzeitig soll der 26-Jährige auf seiner Maschine auf der ...

    mehr
  • 31.05.2026 – 07:40

    POL-REK: 260529-1: Pkw kam im Vorgarten zum Stehen

    Erftstadt (ots) - Der 18-jährige Erftstädter befuhr in der Nacht zu Samstag (30. Mai), gegen Mitternacht, mit seinem Opel Corsa und weiteren drei Insassen die Graf-Emundus-Straße in Erftstadt-Friesheim. Er verlor vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit beim Passieren einer Fahrbahnverengung die Kontrolle über seinen Pkw, wodurch dieser in Querlage geriet. Im Anschluss touchierte das Fahrzeug eine ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 11:42

    POL-REK: 260529-2: Zwei Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugensuche

    Frechen (ots) - Tür aufgehebelt und Glastür eingeschlagen Bislang Unbekannte sollen am Donnerstag (28. Mai) in zwei Wohnhäuser in Frechen eingedrungen sein. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren