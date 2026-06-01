Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260601-2: Zeugensuche nach räuberischem Diebstahl

Brühl (ots)

Bislang unbekannter Täter verletzte Bewohnerin

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem etwa 45 bis 60 Jahre alten und zwischen 165 und 175 Zentimeter großen, bislang unbekannten Mann. Er soll am Freitagabend (29. Mai) in ein Einfamilienhaus in Brühl-Badorf eingebrochen sein. Bei seiner Flucht soll er eine Bewohnerin verletzt haben. Zur Tatzeit habe er einen Hut getragen und sei mit einem Fahrrad geflüchtet. Was der Unbekannte entwendete, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zum Täter oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand sollen die Bewohner das Haus an der Straße "Schnorrenberg" gegen 18.30 Uhr verlassen haben. Als sie gegen 19.30 Uhr zurückkehrten, sollen sie einen unbekannten Mann im Haus bemerkt haben. Daraufhin habe er die Flucht ergriffen und dabei die Geschädigte mit einem bislang unbekannten Gegenstand verletzt. Rettungskräfte brachten die verletzte Bewohnerin in ein Krankenhaus.

Alarmierte Polizistinnen und Polizisten dokumentierten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (er/jus)

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