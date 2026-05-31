Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260529-1: Pkw kam im Vorgarten zum Stehen

Erftstadt (ots)

Der 18-jährige Erftstädter befuhr in der Nacht zu Samstag (30. Mai), gegen Mitternacht, mit seinem Opel Corsa und weiteren drei Insassen die Graf-Emundus-Straße in Erftstadt-Friesheim. Er verlor vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit beim Passieren einer Fahrbahnverengung die Kontrolle über seinen Pkw, wodurch dieser in Querlage geriet. Im Anschluss touchierte das Fahrzeug eine Straßenlaterne und kam in einem Vorgarten zum Stehen. Dadurch verletzten sich zwei 16-jährige Beifahrerinnen leicht. Hinzugerufene Polizisten stellten den Führerschein und den Pkw des Fahranfängers sicher. Die Ermittlungen werden vom Verkehrskommissariat aufgenommen. (bs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell