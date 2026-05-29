Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260529-2: Zwei Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugensuche

Frechen (ots)

Tür aufgehebelt und Glastür eingeschlagen

Bislang Unbekannte sollen am Donnerstag (28. Mai) in zwei Wohnhäuser in Frechen eingedrungen sein. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen ein oder mehrere Unbekannte zwischen 10 Uhr und 12.40 Uhr an einem Einfamilienhaus an der Johann-Simon-Straße eine Kellertür aufgehebelt und das Haus nach Wertsachen durchsucht haben.

Zwischen 12 Uhr und 13 Uhr sollen ein oder mehrere Unbekannte an einem Wohnhaus an der Straße "Am Kaninsberg" ein Garagentor aufgehebelt, die Glasscheibe einer Terrassentür eingeschlagen und das Haus nach Wertsachen durchsucht haben.

In beiden Fällen sicherten alarmierte Polizeikräfte Spuren und fertigten Strafanzeigen.

Die Polizei rät: Notieren Sie sich bei Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummer, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben. (rs)

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