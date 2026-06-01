PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260601-1: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Elsdorf (ots)

Zusammenstoß mit Auto

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend (31. Mai) in Elsdorf ist ein Motorradfahrer (26) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (50) eines VW gegen 18 Uhr aus einer Parkbucht auf die Oststraße gefahren. Gleichzeitig soll der 26-Jährige auf seiner Maschine auf der Oststraße von der Landesstraße (L) 276 in Richtung Dieselstraße unterwegs gewesen sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß des VW mit dem Motorrad. Der Zweiradfahrer stürzte und das Motorrad rutschte einige Meter über die Fahrbahn.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 31.05.2026 – 07:40

    POL-REK: 260529-1: Pkw kam im Vorgarten zum Stehen

    Erftstadt (ots) - Der 18-jährige Erftstädter befuhr in der Nacht zu Samstag (30. Mai), gegen Mitternacht, mit seinem Opel Corsa und weiteren drei Insassen die Graf-Emundus-Straße in Erftstadt-Friesheim. Er verlor vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit beim Passieren einer Fahrbahnverengung die Kontrolle über seinen Pkw, wodurch dieser in Querlage geriet. Im Anschluss touchierte das Fahrzeug eine ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 11:42

    POL-REK: 260529-2: Zwei Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugensuche

    Frechen (ots) - Tür aufgehebelt und Glastür eingeschlagen Bislang Unbekannte sollen am Donnerstag (28. Mai) in zwei Wohnhäuser in Frechen eingedrungen sein. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 10:29

    POL-REK: 260529-1: Zwei Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Bergheim (ots) - Ein Beifahrer leicht verletzt Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (28. Mai) in Bergheim sind zwei Männer (19, 74) schwer und ein Mann (66) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten den 19-Jährigen mit einem Rettungshubschrauber und den 74-Jährigen mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser. Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (19) eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren