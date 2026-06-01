Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260601-1: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Elsdorf (ots)

Zusammenstoß mit Auto

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend (31. Mai) in Elsdorf ist ein Motorradfahrer (26) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (50) eines VW gegen 18 Uhr aus einer Parkbucht auf die Oststraße gefahren. Gleichzeitig soll der 26-Jährige auf seiner Maschine auf der Oststraße von der Landesstraße (L) 276 in Richtung Dieselstraße unterwegs gewesen sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß des VW mit dem Motorrad. Der Zweiradfahrer stürzte und das Motorrad rutschte einige Meter über die Fahrbahn.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

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