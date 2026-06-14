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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit verstorbener Person

Geilenkirchen (ots)

Ein männlicher 37-jähriger Radfahrer konnte durch einen unbeteiligten Zeugen gegen 04:15 Uhr leblos in einer Böschung liegend in der Nähe eines dortigen Radweges auf der Landstraße in Geilenkirchen aufgefunden werden. Er verständigte umgehend Polizei und Rettungsdienst. Nach längerfristigen Reanimationsmaßnahmen konnte lediglich der Tod der Person festgestellt werden. Die genauen Umstände sind bislang unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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