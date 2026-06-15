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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeug überschlägt sich

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots)

Am Samstag, 14. Juni, befuhr ein 18-Jähriger aus Übach-Palenberg die Ortschaft Scherpenseel mit seinem Pkw Ford und kam in einer Kurve ins Schleudern. Dabei geriet er zunächst in den Grünstreifen und dann ins angrenzende Feld. Dort überschlug sich der Pkw und kam etwa 20 Meter von der Straße entfernt zum Stehen. Der Unfallfahrer verletzte sich leicht. Seine beiden Mitfahrer, zwei 16-Jährige aus Übach-Palenberg, wurden ebenfalls leicht verletzt. Alle mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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