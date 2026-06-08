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Polizei Aachen

POL-AC: Brand an Moschee-Rohbau in Eschweiler - Polizei sucht Zeugen

Eschweiler (ots)

Am frühen Samstagmorgen (06.06.2026) hat es im Rohbau der Moschee an der Grachtstraße gebrannt.

Kurz nach 07:00 Uhr hatten Bauarbeiter ein Feuer im Dachbereich des Rohbaus gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen. Durch die starke Hitzeentwicklung entstanden auch Schäden an Fenstern des Rohbaus sowie an einem angrenzenden Wohngebäude.

Der Staatsschutz der Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. Ein Brandsachverständiger wurde in die Untersuchungen eingebunden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Aachen bittet Personen, die im Bereich der Grachtstraße und der näheren Umgebung vor Brandausbruch verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0241 / 9577-35301 (während der Bürodienstzeiten) oder außerhalb der Bürodienstzeiten unter 0241 / 9577-34210 entgegen. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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