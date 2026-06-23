Polizei Bielefeld

POL-BI: Trickdiebinnen erbeuten Geldbörse

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Hillegossen - Eine Bielefelderin wurde am Donnerstag, 18.06.2026, in einem Discounter an der Oerlinghauser Straße von einer Frau abgelenkt und von ihrer Komplizin bestohlen. Die Polizei sucht mit einer Personenbeschreibung nach den Frauen.

Gegen 14:30 Uhr hielt sich die 82-jährige Bielefelderin an den Angebotsauslagen für Bekleidungsstücke auf. Dort wurde sie von einer Frau angesprochen. Die fremde Frau behauptete, sich über eine laut telefonierende Kundin zu ärgern, die sich in der Nähe befand. Dann bot sie der älteren Dame ihre Hilfe bei der Suche nach der richtigen Schuhgröße an.

Während des Gesprächs hing die Handtasche der Bielefelderin unbeaufsichtigt an ihrem Einkaufswagen.

An der Kasse stellte die 82-Jährige fest, dass ihre Geldbörse mit der Bankkarte fehlte.

Sie vermutet, dass ihr die Geldbörse von der zweiten Frau gestohlen wurde, während sie von der ersten abgelenkt wurde.

Mit der gestohlenen Karte wurde unmittelbar nach der Tat im selben Laden eine Bezahlung vorgenommen.

Die erste Täterin war etwa 50 bis 55 Jahre alt, circa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß und hatte dunkle, zu einem Dutt gebundenen Haare. Sie war dunkel bekleidet und hatte eine Sonnenbrille über den Mund gezogen. Zudem hatte sie ein südländisches Erscheinungsbild.

Hinweise zu den Täterinnen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

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