Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verdacht eines Verkehrsunfalls unter dem Einfluss von Alkohol.

Zeutsch (ots)

Am Dienstag, dem 13.01.2026, gegen 19:00 Uhr meldete ein Pkw-Fahrer der Polizei, dass er auf der B88 in Höhe der Ortslage Zeutsch beobachtet habe, wie ein Auto mit einer Leitplanke kollidierte. Das verunfallte Fahrzeug setzte seine Fahrt jedoch fort.

Am Unfallort stellten die Beamten frische Unfallspuren fest. Anschließend begaben sie sich zur Wohnadresse des Halters des mutmaßlich unfallverursachenden Fahrzeugs. Aufgrund der vorliegenden Informationen führten die Polizisten mit dem 84-jährigen Fahrzeughalter eine Atemalkoholkontrolle durch, die einen Wert von über 0,8 Promille ergab. Daraufhin wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen werden nun zeigen, wofür sich der 84-Jährige verantworten muss und inwieweit eine mögliche Alkoholisierung zum Unfallzeitpunkt eine Rolle gespielt hat. Denn sogenannte Ausfallerscheinungen, wie etwa unsichere Fahrweise, das Überfahren roter Ampeln oder das Verursachen eines Verkehrsunfalls, können in Verbindung mit Alkohol eine Straftat darstellen, selbst wenn man unter den gesetzlichen Promillegrenzwerten liegt.

Grundsätzlich gilt: Wer Alkohol konsumiert hat, sollte kein Fahrzeug führen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

