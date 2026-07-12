Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Scooter Fahrer ohne Versicherung und unter Drogeneinfluss

Eisenach, Friedhofstraßen Wartburgkreis (ots)

In den frühen Morgenstunden des 12.07.2026 wurde in der Friedhofstraße in Eisenach ein E-Scooter Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde bekannt, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz vorhanden war. Ein im Verlauf der Kontrolle durchgeführter Drogenvortest lieferte zusätzlich ein positives Ergebnis.

Dem 24-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Ihn erwarten nun gleich zwei Anzeigen. (jk)

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