LPI-GTH: E-Scooter Fahrer ohne Versicherung und unter Drogeneinfluss
Eisenach, Friedhofstraßen Wartburgkreis (ots)
In den frühen Morgenstunden des 12.07.2026 wurde in der Friedhofstraße in Eisenach ein E-Scooter Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde bekannt, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz vorhanden war. Ein im Verlauf der Kontrolle durchgeführter Drogenvortest lieferte zusätzlich ein positives Ergebnis.
Dem 24-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Ihn erwarten nun gleich zwei Anzeigen. (jk)
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