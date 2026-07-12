PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Scooter Fahrer ohne Versicherung und unter Drogeneinfluss

Eisenach, Friedhofstraßen Wartburgkreis (ots)

In den frühen Morgenstunden des 12.07.2026 wurde in der Friedhofstraße in Eisenach ein E-Scooter Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde bekannt, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz vorhanden war. Ein im Verlauf der Kontrolle durchgeführter Drogenvortest lieferte zusätzlich ein positives Ergebnis.

Dem 24-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Ihn erwarten nun gleich zwei Anzeigen. (jk)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 11.07.2026 – 09:07

    LPI-GTH: Zeugen gesucht: Mopedauto aufgebrochen

    Arnstadt, Ilm-Kreis (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in ein sog. Mopedauto (leichtes vierrädriges Kfz bis 45 km/h) ein. Das schwarze Fahrzeug war in Rudisleben nahe der Hauptstraße in Richtung Kiessee abgestellt. Der oder die Unbekannten öffneten gewaltsam das Türschloss, bauten aus dem Fahrzeug das Radio aus und entwendeten weitere im Fahrzeug liegende Gegenstände. Beim Einbruch ...

    mehr
  • 11.07.2026 – 08:37

    LPI-GTH: Berauscht und unversichert

    Ilmenau, Ilm-Kreis (ots) - In Langewiesen stoppte die Polizei am gestrigen Vormittag eine E-Scooter-Fahrerin. An dem Fahrzeug war kein Kennzeichen angebracht. Die Kontrolle bestätigte den Verdacht: Die 24-Jährige war ohne gültigen Pflichtversicherungsschutz unterwegs. Ein Drogenvortest verlief zudem positiv, sodass im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die 24-Jährige muss sich nun wegen Verstoß gegen ...

    mehr
  • 11.07.2026 – 08:29

    LPI-GTH: Unter Alkoholeinfluss verunglückt

    Arnstadt, Ilm-Kreis (ots) - Am späten Freitagabend war ein Porschefahrer auf der K 27 von Görbitzhausen nach Hausen unterwegs. In einer Rechtskurve kam der 24-jährige Fahrer nach links von der Fahrbahn am, prallte gegen einen Baum und rutschte anschließend in den gegenüberliegenden Straßengraben. Der Fahrzeugführer und sein 19-Jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt, konnten sich jedoch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren