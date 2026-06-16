POL-BO: Fahndungsrücknahme nach dem vermissten Dustin R.(34)
Bochum, Witten (ots)
Die Fahndung nach dem seit dem 9. Juni vermissten Dustin R. (34, aus Bochum) wurde eingestellt.
Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Suche und bitten nun darum, das veröffentlichte Foto des Mannes nicht weiter zu verwenden und zu löschen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
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