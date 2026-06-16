PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Fahndungsrücknahme nach dem vermissten Dustin R.(34)

Bochum, Witten (ots)

Die Fahndung nach dem seit dem 9. Juni vermissten Dustin R. (34, aus Bochum) wurde eingestellt.

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Suche und bitten nun darum, das veröffentlichte Foto des Mannes nicht weiter zu verwenden und zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 08:33

    POL-BO: Falsche Polizisten bringen Seniorin (82) um ihren Schmuck

    Herne (ots) - Falsche Polizisten haben eine 82-jährige Frau aus Herne um ihre Ersparnisse gebracht. Die echte Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise. Die Tat nahm ihren Anfang mit einem Telefonanruf am Montagnachmittag, 15. Juni: Die angeblichen Beamten tischten der betagten Bochumerin eine perfide Geschichte auf, in der es darum ging, dass es eine Einbrecherbande angeblich auf ihren Schmuck abgesehen habe. Um die ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 13:41

    POL-BO: Ladendiebstahl in Bochum: Wer kennt diese Männer?

    Bochum (ots) - Nach einem Handy-Diebstahl im Bochumer Ruhrpark veröffentlicht die Polizei mit Gerichtsbeschluss das Foto zweier Tatverdächtiger und fragt: Wer kennt diese Männer? - Foto: https://polizei.nrw/fahndung/206598 - Wenn der Link ins Leere läuft, ist die Fahndung erledigt. Der Vorfall hat sich 6. Oktober 2025 zugetragen. Gegen 14.30 Uhr entwendeten zwei Männer in einem Elektronikmarkt im Ruhrpark (Am ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 12:32

    POL-BO: E-Scooter-Fahrerin (17) bei Alleinunfall verletzt

    Bochum (ots) - Bei einem Alleinunfall hat sich eine 17-jährige Bochumerin am Samstag, 13. Juni, schwere Verletzungen zugezogen. Die junge Frau war mit einem E-Scooter gegen 3.20 Uhr auf der Maximilian-Kolbe-Straße in Richtung Springerplatz unterwegs. In Höhe der Hausnummer 13 verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren