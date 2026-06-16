Polizei Bochum

POL-BO: Fahndungsrücknahme nach dem vermissten Dustin R.(34)

Bochum, Witten (ots)

Die Fahndung nach dem seit dem 9. Juni vermissten Dustin R. (34, aus Bochum) wurde eingestellt.

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Suche und bitten nun darum, das veröffentlichte Foto des Mannes nicht weiter zu verwenden und zu löschen.

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