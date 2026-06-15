Polizei Bochum

POL-BO: Ladendiebstahl in Bochum: Wer kennt diese Männer?

Bochum (ots)

Nach einem Handy-Diebstahl im Bochumer Ruhrpark veröffentlicht die Polizei mit Gerichtsbeschluss das Foto zweier Tatverdächtiger und fragt: Wer kennt diese Männer?

- Foto: https://polizei.nrw/fahndung/206598 - Wenn der Link ins Leere läuft, ist die Fahndung erledigt.

Der Vorfall hat sich 6. Oktober 2025 zugetragen. Gegen 14.30 Uhr entwendeten zwei Männer in einem Elektronikmarkt im Ruhrpark (Am Einkaufszentrum 10) zwei hochwertige Handys und flüchteten. Bei der Tat wurden die beiden von einer Überwachungskamera gefilmt.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-8210 (-4441 Kriminalwache) um Hinweise.

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